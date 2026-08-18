Osiguranje imovine u RH na dnu EU-a unatoč sve češćim katastrofama

Građani i poduzetnici trpe goleme financijske gubitke u sve češćim prirodnim katastrofama jer njihova imovina uglavnom nije osigurana

Iako smo prema udjelu građana koji žive u vlastitoj nekretnini u samom vrhu Europske unije, kada je u pitanju osiguranje iste te imovine Hrvatska stoji vrlo nisko. Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranja iz 2024. godine, premija osiguranja imovine u Hrvatskoj iznosila je 67 eura po stanovniku, gotovo tri puta manje od europskog prosjeka od 193 eura po stanovniku.