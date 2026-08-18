Tenkovska ekonomija - kako je rusko gospodarstvo opet počelo rasti?

Proračunska potrošnja u drugom kvartalu iznosila je 11,5 bilijuna rubalja (135 milijardi dolara), odnosno 13 posto više nego godinu ranije

Moskvu je početkom tjedna pogodio dosad najveći ukrajinski napad bespilotnim letjelicama što je još jednom naglasilo koliko rat utječe na rusko gospodarstvo, kako u pozitivnom, tako i negativnom smislu. Osim rafinerija, cilj ukrajinskih dronova dugog dometa opet je bilo i golemo skladište internetskog trgovca Wildberries.

Usporkos napadima na infrastrukturu kako bi ruski građani snažnije osjetiti posljedice već četverogodišnje ratne avanture kremaljskog režima, ruska ekonomija – raste. Svjetski mediji početkom ovoga tjedna prenijeli su vijest Rosstata, državnog statističkog zavoda, da se u razdoblju od travnja do lipnja rusko gospodarstvo prvi put od 2023. vratilo rastu.

Prkosi očekivanjima

Bruto domaći proizvod najveće države svijeta porastao je za 1,3 posto na godišnjoj razini u drugom tromjesečju, prema službenim podacima objavljenim ovog tjedna, dok je BDP tijekom prve polovice godine porastao za 0,6 posto. Brojke za drugo tromjesečje nadmašile su prognoze vlade i središnje banke.

No, iako prkosi očekivanjima, zapadni ekonomski analitičari tvrde kako podaci ukazuju da su vladina potrošnja na proizvodnju naoružanja i nedavni skok cijena nafte i plina zbog rata na Bliskom istoku pomogli u održavanju ruskog ratnog gospodarstva. Primjerice, proračunska potrošnja u drugom kvartalu iznosila je 11,5 bilijuna rubalja (135 milijardi dolara), odnosno 13 posto više nego godinu ranije, navodi neovisni portal Meduza. Od toga su državne narudžbe, koje uključuju i nabavke naoružanja i vojne opreme, skočile za gotovo 40 posto, na 8,44 bilijuna rubalja. Državne narudžbe već su sada na 80 posto plana za ovu godinu.