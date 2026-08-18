Bitmine će uskoro posjedovati čak pet posto ponude ethereuma

Tvrtka nastavlja kupovati ethereum i tijekom pada, dok generira staking prinos u iznosu od 287 milijuna dolara godišnje

Bitmine Immersion Technologies, tvrtka koja ulaže u ethereum, nastavila je kupnju prošli tjedan, približavajući se ključnom poslovnom cilju posjedovanja pet posto ponude druge najveće kriptovalute unatoč izazovnim tržišnim uvjetima.

Tvrtka je u ponedjeljak objavila da je tijekom tjedna koji je završio 16. kolovoza stekla 9.926 ethereuma, čime je njezina ukupna imovina dosegla otprilike 5,82 milijuna, odnosno oko 4,8 posto ethereumove ponude u optjecaju. Po referentnoj cijeni od 1.893 dolara, Bitmineova imovina procijenjena je na otprilike 11 milijardi dolara. Međutim, velik dio tvrtke ethereuma stečen je po znatno višim cijenama.

Najnovija kupnja stavlja Bitmine nadomak dugoročnog cilja držanja pet posto ukupne ponude ethereuma.

Bitmineovo uvjerenje testirano je dugotrajnim medvjeđim tržištem, koje je oštro smanjilo vrijednost njihove digitalne imovine. Tvrtka ima više od 8,4 milijarde dolara nerealiziranih gubitaka, prema podacima iz industrije.

Ipak, Bitmine je nastavio akumulirati ethereum, kupujući ga svaki tjedan od pokretanja svoje trezorske strategije u lipnju 2025.

Tvrtka sudjelu u stakingu ethereuma

Iako Bitmine ima velike nerealizirane gubitke, njegove operacije ulaganja i dalje generiraju prinos. Tvrtka je izjavila da stakea više od pet milijuna ethereuma, vrijednih otprilike 9,6 milijardi dolara po trenutnim cijenama.

To je omogućilo Bitmineu da zarađuje staking nagrade za pomoć u osiguranju ethereum blockchaina, pružajući predvidljiv izvor prinosa bez obzira na kratkoročne promjene cijene. Na temelju sedmodnevnog prinosa od 2,61 posto, Bitmine predviđa godišnje nagrade od stakinga na otprilike 287 milijuna dolara.