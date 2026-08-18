Meta na sudu zbog optužbi za štetan utjecaj na djecu i mlade

Stručnjaci ocjenjuju da je riječ o dosad najvažnijem sudskom postupku koji se vodi protiv društvenih mreža zbog njihova utjecaja na mlade

Skupina od 29 američkih saveznih država u utorak počinje iznositi optužbe protiv Mete pred saveznim sudom u Kaliforniji, tvrdeći da su Facebook i Instagram osmišljeni tako da štete mentalnom zdravlju djece i mladih, u postupku koji bi mogao imati velike posljedice za poslovanje te kompanije.

Odvjetnici Kolorada, Kalifornije, New Jerseyja i Kentuckyja, koji predvode skupinu od 29 saveznih država, iznijet će uvodne argumente pred osmeročlanom porotom u Oaklandu. Porota će imati samo savjetodavnu ulogu, dok će konačnu odluku donijeti savezna sutkinja Yvonne Gonzalez Rogers.

Predstavnici četiri države tvrde da je Meta namjerno osmislila Facebook i Instagram tako da izazivaju ovisnost kod djece i tinejdžera te da je korisnike dovodila u zabludu o sigurnosti svojih platformi za mlađe korisnike. Svih 29 država optužuje kompaniju i za nezakonito prikupljanje i korištenje osobnih podataka djece, čime je navodno prekršila savezni zakon.

Meta će na suđenju istaknuti da je poduzela brojne mjere za zaštitu djece na internetu te odbaciti tvrdnje da je javnost dovodila u zabludu o sigurnosti svojih platformi. Kompanija također tvrdi da države nisu iznijele dokaze o stvarnoj šteti koju su Facebook i Instagram nanijeli njihovim stanovnicima. Tijekom višedijelnog postupka trebali bi svjedočiti osnivač i izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg te čelnik Instagrama Adam Mosseri.

Stručnjaci ocjenjuju da je riječ o dosad najvažnijem sudskom postupku koji se vodi protiv društvenih mreža zbog njihova utjecaja na mlade korisnike. Meta procjenjuje da bi moguće kazne mogle dosegnuti 1.400 bilijuna dolara (usporedbe radi tržišna kapitalizacija Mete je 1.500 bilijuna), dok državni odvjetnici smatraju da bi iznos mogao biti bliži 200 milijardi dolara.

Državni odvjetnici Kolorada, Kentuckyja, Kalifornije i New Jerseyja od sutkinje traže i da kompaniji naloži uvođenje dobnih ograničenja, ukidanje beskonačnog 'scrollanja' sasdržaja te druge promjene na platformama.

Glasnogovornik Mete uoči početka suđenja odbacio je optužbe država, ustvrdivši da za njih nema dokaza te da kompanija ostaje pri svojim mjerama zaštite tinejdžera.

- Državni odvjetnici nemaju dokaze da je itko u njihovim državama bio doveden u zabludu, a Metu pokušavaju kazniti i zbog problema koji pogađaju cijelu industriju, poput provjere dobi - rekao je glasnogovornik. Dodao je da su države umjesto činjenica i zakona odlučile 'tražiti nevjerojatno visoku odštetu'.

Tužba je podnesena 2023. nakon istrage o utjecaju Instagrama i Facebooka na mlade korisnike, pokrenute nakon svjedočenja zviždačice Mete Frances Haugen pred američkim Senatom 2021. godine. Haugen je tada rekla da je kompanija znala da njezini proizvodi mogu štetiti mladima i kako ih učiniti sigurnijima, ali da je odlučila ne provesti te promjene kako bi ostvarila veću dobit.

Države bi tijekom suđenja trebale iznijeti brojne interne dokumente, istraživačke materijale te iskaze bivših zaposlenika Mete i stručnjaka.

Meta i druge velike tehnološke kompanije suočavaju se sa sve većim pritiskom zakonodavaca i sudova zbog utjecaja društvenih mreža na mlade. Ovaj postupak dio je šireg vala od tisuća tužbi protiv društvenih mreža koje podnose države, lokalne vlasti, školski okruzi i pojedinci zbog tvrdnji da njihovi proizvodi štete mladim korisnicima. Meta upozorava da bi toliki broj sudskih postupaka mogao ozbiljno utjecati na njezino poslovanje i financijske rezultate.