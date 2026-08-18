U prvih šest mjeseci 14,3 posto manje građevinskih dozvola nego lani

Od siječnja do lipnja ove godine izdane su ukupno 5.083 građevinske dozvole, objavio je Državni zavod za statistiku

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola u prvoj polovici 2026. godine manji je za 14,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2025., objavio je Državni zavod za statistiku (DZS) u utorak.

Od siječnja do lipnja ove godine izdane su ukupno 5.083 građevinske dozvole. Samo u lipnju ove godine izdane su 922 građevinske dozvole, što je 3,9 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Za izgradnju zgrada predviđeno je 87,7 posto dozvola izdanih u lipnju, a preostalih 12,3 posto otpada na ostale građevine. Pritom je 78,7 posto dozvola izdano za novogradnje, a 21,3 posto za rekonstrukcije.

DZS je istaknuo da je prema tim dozvolama predviđeno građenje 1.467 stanova prosječne površine 96,7 četvornih metara. Od toga je najviše trosobnih stanova (461), a potom dvosobnih (430), dok je najmanje jednosobnih stanova (84) predviđeno izdanim dozvolama.

Među nestambenim zgradama čija je izgradnja predviđena dozvolama izdanima u lipnju ove godine, najviše je industrijskih zgrada i skladišta (21), potom zgrada za promet i komunikacije (13), a najmanje je hotela (3).

Prema 922 izdane građevinske dozvole u lipnju, ukupna predviđena vrijednost radova iznosi 500,6 milijuna eura. U prvih pola godine za ukupno izdane 5.083 građevinske dozvole predviđa se vrijednost radova od 3,3 milijarde eura.