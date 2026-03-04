Trgovina zlatom i srebrom guši se zbog prekida letova iz Dubaija

Trgovci i analitičari kažu da bi dugotrajni prekid isporuka zlata i srebra mogao podići cijene na azijskim tržištima

Globalni tokovi zlata i srebra trpe velike poremećaje jer rat na Bliskom istoku zaustavlja većinu zračnog prometa prema Dubaiju i iz njega. Kako navodi Financial Times, trgovci upozoravaju da bi ova situacija mogla izazvati daljnju volatilnost cijena koje su ove godine već pretrpjele oštre oscilacije. Dubai je vodeće svjetsko središte za otpremu plemenitih metala te je prošle godine činio oko 20 posto globalnih tokova zlata.

To uključuje zlato iskopano u Africi i potom rafinirano u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i tokove koji iz Europe tranzitiraju prema Aziji. Trgovci i analitičari kažu da bi dugotrajni prekid isporuka zlata i srebra mogao podići regionalne cijene na azijskim tržištima i povećati volatilnost metala čija je vrijednost nedavno naglo pala nakon povijesnih razdoblja rasta.

Globalno čvorište

- Dostupnost zlata postala je razlog za zabrinutost nakon obustave letova s Bliskog istoka - izjavio je John Reade, viši tržišni strateg u World Gold Councilu. To je razlog zašto su se domaće cijene u Indiji naglo pomaknule s trgovanja uz diskont od oko 50 dolara po unci u petak, na razinu cijena Londonske robne burze u ponedjeljak, dodao je Reade. Cijene zlata pale su oko tri posto ovog tjedna na otprilike 5100 dolara po unci, ali su i dalje gotovo 20 posto više nego na početku godine.

Prema carinskim podacima, Dubai je u 2024. bio drugi najveći svjetski izvoznik zlata, a Indija mu je bila najveće odredište. Rhona O’Connell, voditeljica tržišne analize u StoneX-u, smatra da će Indija vjerojatno biti najviše pogođena prekidima zračnog prometa u Dubaiju, jer je emirat ključno tranzitno čvorište za plemenite metale koji idu prema Indiji. - Kratkoročno bi se ljudi mogli snaći, ali ako ovo potraje duže vrijeme, sve su opcije otvorene - rekla je O’Connell.

Otkako su u subotu započeli američki i izraelski napadi na Iran, većina komercijalnih zračnih letova iz Zaljeva je obustavljena. Nekoliko putničkih zrakoplova poletjelo je u utorak iz Dubaija, ali upućeni izvori tvrde da oni nisu prevozili zlato, jer je prednost dana pokvarljivoj robi.

Niz propalih dostava

- Trenutačno se ništa ne prevozi zrakom - rekao je jedan trgovac polugama, izrazivši nadu da poremećaj neće dugo trajati. Zlato se obično transportira putničkim zrakoplovima kao teret, u količinama do pet tona, što po trenutačnim cijenama vrijedi oko 830 milijuna dolara.

Neki logističari navode kako su zauzeti rješavanjem pošiljaka zlata koje su već bile predane zrakoplovnim kompanijama u londonskoj zračnoj luci Heathrow, jer ih kompanije više ne mogu otpremiti.

To je rezultiralo nizom propalih dostava - zlata koje je već predano na carinjenje i mora se formalno povući prije nego što se može preusmjeriti. Što se tiče pošiljaka iz Londona, srebro je trenutačno više pogođeno nego zlato. Velike oscilacije cijene srebra ove godine, djelomično potaknute ogromnom potražnjom kineskih malih ulagača, uzrokovale su pad zaliha u Kini na desetogodišnji minimum.

Rat na Bliskom istoku najnoviji je u nizu poremećaja za tokove plemenitih metala, na koje su prošle godine utjecali strahovi od potencijalnih američkih carina, što je dovelo do stvaranja golemih zaliha unutar SAD-a.

Kritičari već dugo optužuju Dubai da je odredište za ilegalno zlato, pri čemu izvješće nevladine organizacije SwissAid navodi da je kroz UAE u 2022. prokrijumčareno zlato vrijedno desetine milijardi dolara.