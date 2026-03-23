Trump odgodio napade na Iran, cijena nafte naglo pala

Nakon početka pregovora o prekidu rata Trump pauzira napade na pet dana, a cijene nafte pale su za više od 11 posto

Američki predsjednik Donald Trump najavio je privremeno odgađanje napada na iransku energetsku infrastrukturu, nakon što su započeli pregovori o prekidu sukoba na Bliskom istoku, objavio je Reuters.

Napadi će biti pauzirani na pet dana kako bi se otvorio prostor za diplomatsko rješenje, a daljnji koraci ovisit će o ishodu razgovora.

- Vrlo dobri i produktivni razgovori u smjeru kompletnog prekidanja našeg neprijateljstva na Bliskom istoku - objavio je Trump na društvenim mrežama, dodajući da će nastavak obustave ovisiti o napretku pregovora.

Objava je izazvala snažnu reakciju na globalnim tržištima. Cijene nafte pale su za više od 10 posto, pri čemu se Brent spustio ispod razine od 100 dolara po barelu, prvi put nakon nekoliko dana.

Istodobno su burze naglo porasle. Terminski ugovori na američke indekse Dow Jones i S&P 500 skočili su oko 2,5 posto, preokrenuvši ranije gubitke izazvane strahom od eskalacije sukoba. Prinos na američke desetogodišnje obveznice, koji je ranije premašio 4,4 posto, također se naglo povukao.

Pozitivno su reagirala i europska tržišta. Indeks Stoxx 600, koji je bio u minusu većem od 1,5 posto, okrenuo se u plus i završio s oko jedan posto više. Istodobno je porasla i cijena kriptovaluta, pri čemu je bitcoin skočio oko četiri posto.

Cijena zlata, koja je prethodno rasla zbog geopolitičke neizvjesnosti, ublažila je pad, ali je i dalje bila oko tri posto niža, što odražava smanjenje potražnje za sigurnim utočištima.

Do naglog preokreta na tržištima došlo je nakon što je Trump praktički produljio rok koji je ranije dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Tijekom vikenda zaprijetio je da će u suprotnom uništiti iranske energetske objekte.

Sukob na Bliskom istoku već je snažno uzdrmao energetska tržišta. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca i napadi na infrastrukturu podigli su cijene nafte i plina te povećali strah od inflacije i poremećaja u opskrbi.

Unatoč privremenom smirivanju situacije, analitičari upozoravaju da će daljnji razvoj događaja ovisiti o uspjehu pregovora, dok rizik od nove eskalacije i dalje ostaje visok.