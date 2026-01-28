Biznis i politika
Trumpova mafijaška taktika protiv Carneyjeve matematike otpora
28. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Za kanadskog premijera Trump nije neprijatelj, nego sistemski rizik koji treba diverzificirati. Samo to i ništa više od toga
Ovogodišnji Svjetski gospodarski forum u Davosu potvrdio je ono što se već neko vrijeme nazire: globalni poredak više ne funkcionira kao sustav pravila, nego kao niz privremenih dogovora podložnih sili i interesu. Ono što je vrijedilo desetljećima, odbacit će se zbog određene 'zone interesa', a savezništvo u 21. stoljeću itekako ima cijenu.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci