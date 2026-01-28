Trumpova mafijaška taktika protiv Carneyjeve matematike otpora

Za kanadskog premijera Trump nije neprijatelj, nego sistemski rizik koji treba diverzificirati. Samo to i ništa više od toga

Ovogodišnji Svjetski gospodarski forum u Davosu potvrdio je ono što se već neko vrijeme nazire: globalni poredak više ne funkcionira kao sustav pravila, nego kao niz privremenih dogovora podložnih sili i interesu. Ono što je vrijedilo desetljećima, odbacit će se zbog određene 'zone interesa', a savezništvo u 21. stoljeću itekako ima cijenu.