Pragma je u Davosu bila i ostala iznad ideologije i moralnih načela

Svjetski ekonomski forum uvijek je nepogrešivo anticipirao trendove, pa tako i kraj internacionalnog liberalizma i globalizacije

Ne treba čekati kraj da bi se vidjelo kako je ovogodišnji Svjetski ekonomski forum (WEF) u Davosu pretvoren u – Trumpov forum. Američki predsjednik dolazi na skup koji je još do jučer bio simbol i pozornica njegova najvećega političko-ideološkog protivnika – internacionalnog liberalizma i globalizacije. Dolazi s najbrojnijim državnim izaslanstvom. Politički realisti njegov govor iščekuju s najvećom pozornošću, kao putokaz u izgradnji novoga svjetskog poretka.

Njegovi potezi u prvoj godini mandata, kojima je doslovce rušio i mijenjao međunarodne odnose, ne isključuju mogućnost da je i za Davos pripremio neko iznenađenje, nešto po čemu će ovogodišnji WEF biti dodatno upamćen kao prijelomni forum zaokreta. O tome ćete ovih dana biti izvještavani. No WEF u Davosu ​već se unaprijed pripremio za taj zaokret. Nakon prošlogodišnjega potpunog povlačenja Klausa Schwaba (87), koji je bio osnivač, CEO i personifikacija Svjetskoga ekonomskog foruma u Davosu, i nakon višegodišnje upravljačke tranzicije WEF u novu eru ulazi s novim internacionaliziranim vodstvom na čijem je čelu Børge Brende, bivši norveški političar s dugogodišnjim iskustvom u WEF-u.