U samo dva tjedna cijena plina pala za gotovo petinu

Pad na 33 eura/MWh potaknut je prognozama toplijeg vremena, a istodobno je rast izvoza LNG-a iz SAD-a dosegnuo rekordne razine

Val hladnog vremena tijekom siječnja dobrano je iscrpio europske zalihe plina, ali za sada se na tržištu tog energenta ne osjeća zabrinutost. Kako stoji u HUP Fokusu tjedna, cijena europskog plina TTF pala je za 16 posto u odnosu na kraj siječnja te se sada kreće oko 33 eura po megavatsatu.

Pad je primarno potaknut prognozama toplijeg vremena u Europi i SAD-u, što smanjuje potražnju za grijanjem. Istodobno, rast izvoza LNG-a iz SAD-a, koji je dosegnuo rekordne razine (111 milijuna tona), povećava raspoloživost plina na europskom tržištu i ublažava pritiske na cijene.

Dodatni faktor stabilizacije je niža razina geopolitičkih rizika te postupno prilagođavanje tržišta nakon energetske krize. Razina popunjenosti europskih skladišta s manje od 40 posto, iako niža nego lani, zasad ne izaziva zabrinutost tržišta jer je opskrba diversificirana i stabilna. U HUP-u očekuju kako će se cijena plina u narednom razdoblju kretati u rasponu od 32 do 35 EUR/MWh.

Što se tiče ostalih burzovnih roba, cijena kave pala je za gotovo 10 posto u odnosu na kraj siječnja te se trenutačno nalazi nešto ispod tri dolara po funti, što predstavlja najnižu razinu u posljednjih šest mjeseci. Pad cijene potaknut je optimističnim prognozama rasta proizvodnje od oko 16 posto u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču, osobito uz očekivani oporavak Arabice i poboljšanje vremenskih uvjeta tijekom većeg dijela siječnja.

Istodobno, očekivano vlažnije razdoblje početkom veljače trebalo bi pogodovati razvoju zrna u ključnoj fazi sezone kave te dodatno povećati proizvodnju. Povećana očekivana ponuda tako postupno smanjuje ranije izražene cjenovne premije povezane s klimatskim rizicima. - Očekujemo kako će cijena kave u narednom razdoblju nastaviti blago padati prema razini od 2,7 dolara po funti - zaključili su analitičari HUP-a.