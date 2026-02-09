Hrvatski mirovinski fondovi prepolovili ulaganja u američke dionice

Mirovinci odluku argumentiraju visokim vrednovanjem burzovnih indeksa u SAD-u te 'evidentnih geopolitičkih rizika koji su u porastu'

Prošloga tjedna svjedočili smo prvoj ozbiljnijoj korekciji cijena američkih dionica, no to se neće pretjerano odraziti na hrvatske mirovinske fondove. Oni već godinu dana snažno smanjuju izloženost američkim vrijednosnim papirima i okreću se Europi. Posljednji dostupni podaci o strukturi ulaganja za prosinac prošle godine pokazuju da su neki fondovi doslovno prepolovili geografsku izloženost portfelja prema SAD-u.

To je ponajbolje vidljivo u kategoriji A, koja je izloženija rizičnijoj imovini, poput dionica, udjela u investicijskim fondovima te burzovno utrživim fondovima (ETF-ovima). Primjerice, AZ-ova kategorija A u vrijednosnicama američkih izdavatelja ima 9,55 posto imovine, dok je godinu ranije imala čak 18,74 posto. Fondovi ostala tri društva za upravljanje nisu toliko drastično smanjili izloženost Wall Streetu, ali je trend izlaska iz američke imovine više nego evidentan.

Rebalansiranje portfelja

Kod kategorije A drugog po veličini mirovinca, Raiffeisena, poznatog po vrlo opreznoj ulagačkoj politici, udio američke imovine također je pao na 9,55 posto, s 11,7 posto s kraja 2024. godine. Raiffeisen je među ostalim društvima specifičan i po tome što izloženost Americi smanjuje već drugu godinu uzastopce.