Cijena pšenice na dvomjesečnom maksimumu, raste i cijena aluminija

Cijena europske pšenice porasla je na dvomjesečni maksimum od 194 eura po toni uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta u Ukrajini, koja je ključni proizvođač žitarica u Europi. Zabrinutost tržišnih aktera potječe od najavljene ekstremno niske temperature u Ukrajini koja negativno utječe na usjeve.

Konkurentski pritisak na europske izvoznike predstavlja i rekordni argentinski izvoz ove poljoprivredne kulture. Europska komisija pritom negativno revidirala projekciju izvoza meke pšenice za sezonu 2025./2026. za oko 5 posto (s 31 na 29,5 milijuna tona) u odnosu na prethodnu procjenu. Hrvatska udruga poslodavaca stoga očekuje da će cijena pšenice i dalje blago rasti prema 200 eura po toni.

Cijena aluminija je opet u rastu (3033 dolara po toni), što je potaknuto usporavanjem ponude aluminija iz Kine, koja već dulje vrijeme ograničava output na 45 milijuna tona godišnje.

Tržište očekuje da bi globalni deficit aluminija u 2026. mogao dosegnuti oko dva milijuna tona, što dodatno potiče rast tržišne premije, odnosno dodatka na burzovnu cijenu koji odražava stvarnu dostupnost metala. U SAD-u je ta premija već dosegla razinu na kojoj kupci aluminij plaćaju gotovo 70 posto iznad referentne cijene.

U prvih deset mjeseci 2025. uvoz aluminija u SAD pao je za oko 14 posto na godišnjoj razini, s obzirom da je Kanada počela preusmjeravati izvoz aluminija prema Europi. HUP očekuje da će cijena aluminija u narednom razdoblju blago rasti na oko 3100 do 3200 dolara po toni.