Uber u Zagrebu pokrenuo prve autonomne vožnje u Europi

U suradnji s Verneom i tehnologijom Pony.ai, Zagreb je postao prvi europski grad u kojem je moguće naručiti autonomno vozilo putem Ubera

Uber Technologies, Verne i Pony AI Inc objavili su pokretanje autonomnih vožnji putem Uber aplikacije, čime je korisnicima u Zagrebu, prvima u Europi, omogućeno rezervirati autonomno vozilo putem Uber aplikacije.

Od dar korisnici mogu rezervirati autonomnu vožnju u ključnim dijelovima Zagreba, uključujući centar grada, a dostupnost usluge i genas Ubeografsko područje pokrivenosti s vremenom će se širiti. Prilikom pokretanja usluge u vozilu će za upravljačem biti licencirani operater koji će nadzirati vožnju, kao dio postupnog uvođenja usluge, prije nego što u budućnosti započnu vožnje bez vozača.

Nova usluga objedinjuje Pony.ai tehnologiju autonomne vožnje, Verne uslužni ekosustav i operativni okvir te Uberovu globalnu platformu za mobilnost. Prema ovom modelu, Pony.ai osigurava svoje rješenje za autonomnu vožnju; Verne je vlasnik flote i operator usluge; dok Uber integrira uslugu u svoju mrežu za naručivanje vožnji i putem svoje aplikacije korisnicima pruža cjelokupno iskustvo vožnje.

Današnje pokretanje usluge nadovezuje se na partnerstvo najavljeno u ožujku, čime usluga iz faze razvoja i testiranja prelazi u stvarnu primjenu putem Ubera.

- Današnji dan predstavlja važnu prekretnicu za autonomnu mobilnost u Europi. Povezivanjem dokazane tehnologije autonomne vožnje kompanije Pony.ai, Verne operativne stručnosti i Uberove globalne platforme korisnicima omogućujemo jednostavan pristup autonomnim vožnjama putem Uber aplikacije. Zagreb je važan prvi korak u našim nastojanjima da autonomna vozila približimo milijunima korisnika i izgradimo najveću svjetsku platformu za implementaciju autonomnih vozila - izjavila je Annie Duvnjak, globalna direktorica operacija autonomne mobilnosti u Uberu.

Zagreb je prvo tržište na kojem se usluga pokreće u okviru ovog partnerstva te predstavlja model koji kompanije planiraju proširiti na dodatne europske gradove. Više pojedinosti o sljedećim tržištima na kojima će usluga biti pokrenuta bit će objavljeno do kraja ove godine.

- Verne je u travnju u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Od tada smo realizirali tisuće autonomnih vožnji, poslujući svakodnevno i učeći iz iskustava stvarnih korisnika u ovom europskom gradu. Od danas su Verne vožnje dostupne i putem Ubera, čime korisnicima pružamo još jedan način pristupa usluzi. Ovo predstavlja još jedan europski presedan - prvi put da su autonomne vožnje dostupne putem Ubera u Europi. Ovo je važna prekretnica ne samo za Verne, nego i za Hrvatsku. Usluga koja je prvi put pokrenuta ovdje u Zagrebu sada je dostupna putem najveće svjetske platforme za mobilnost. Iskustvo koje svakodnevno stječemo u Zagrebu pomoći će nam da Verne dovedemo i u druge europske gradove - izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Vernea.

- Uvođenje zagrebačke Robotaxi usluge na Uberovu platformu važan je sljedeći korak prema tome da autonomna mobilnost postane dostupnija korisnicima. Ova prekretnica ujedno je snažan primjer zajedničkog modela implementacije u praksi, koji povezuje Pony.ai Robotaxi tehnologiju razine Gen-7, Verne lokalne operativne kapacitete te Uber platformu i doseg među korisnicima kako bi se stvorio održiv put za širenje autonomne mobilnosti. Radujemo se proširenju usluge u Zagrebu i daljnjem napretku prema potpuno autonomnim vožnjama bez vozača - izjavio je dr. James Peng, osnivač i glavni izvršni direktor kompanije Pony.ai.

Sigurnost je Uberu na prvom mjestu. Sva autonomna vozila moraju zadovoljiti primjenjive regulatorne zahtjeve i Uberove sigurnosne standarde prije nego što počnu prometovati na platformi, a usluga će se postupno širiti dok partneri rade na ostvarenju potpuno autonomnih operacija.

Uber očekuje da će autonomna vozila i vozila kojima upravljaju vozači u doglednoj budućnosti koegzistirati i zajedno rasti. Za mnoge će vožnje i dalje biti potrebni vozači, dok autonomna vozila mogu proširiti raspon prijevoznih opcija dostupnih korisnicima.

Korisnici mogu pristupiti usluzi tako da otvore Uber aplikaciju i zatraže UberX ili Comfort. Kada je autonomno vozilo dostupno, aplikacija će korisniku pružiti mogućnost korištenja usluge uz informacije o vozilu te upute za početak i završetak vožnje.