Nakon Muzeja iluzija, Bright iz Zagreba kreće s vlastitim VR brendom

VR arena Wandia otvara se 20. kolovoza u Vlaškoj 9, a Bright već traži franšizne partnere za širenje na druga tržišta

Nakon što je sudjelovao u međunarodnom širenju Muzeja iluzija, zagrebački Bright Entertainment Group pokreće vlastiti koncept. Wandia, VR arena površine veće od 600 četvornih metara, otvorit će se 20. kolovoza u Vlaškoj 9 u Zagrebu, a već se traže i partneri za njezino širenje na druga tržišta.

Bright Entertainment godinama sudjeluje u međunarodnom širenju Muzeja iluzija kao master-franšizer za niz tržišta, među kojima su Bliski istok, sjeverna Afrika, Malezija, Južnoafrička Republika i dio Kanade. Sudjelovao je u otvaranju dvadesetak lokacija, među ostalim u Dubaiju, Dohi, Kairu, Torontu i Montrealu, a iskustvo stečeno na tom modelu sada pokušava prenijeti na vlastiti koncept.

Wandia je, prema objavi Branka Kranjčevića, voditelja marketinga Bright Entertainment Groupa, u potpunosti razvijena unutar kompanije, od koncepta i imena do vizualnog identiteta i strategije. Na razvoju brenda sudjelovali su i Studio Size, koji potpisuje dizajn, te artivio. Bright u portfelju ima i CluVille Kids Escape Room, prvi dječji escape room u Arizoni, koji se također priprema za širenje kroz franšiznu mrežu.

Od Keopsa do dinosaura

Wandia je zamišljena kao free-roaming VR arena u kojoj se posjetitelji tijekom iskustva slobodno kreću prostorom. Ponuda se zasad ne temelji na klasičnim kraćim VR igrama, nego na duljim sadržajima koji povezuju virtualnu stvarnost, pripovijedanje i edukativne elemente.

Jedan od prvih sadržaja bit će Horizon of Khufu, virtualno putovanje približno 4500 godina u prošlost, u vrijeme faraona Keopsa. Posjetitelji mogu istraživati Veliku piramidu u Gizi, ploviti Nilom i upoznati svijet drevnog Egipta.

Iskustvo traje 42 minute i namijenjeno je osobama starijima od osam godina. Razvila ga je francuska kompanija Excurio, a na projektu se radilo 18 mjeseci uz suradnju s Peterom Der Manuelianom, profesorom egiptologije na Harvardu.

Drugi sadržaj, Life Chronicles, vodi posjetitelje kroz približno 3,5 milijardi godina razvoja života na Zemlji, od najranijih organizama do dinosaura i pojave čovjeka. I taj je program razvio Excurio, uz suradnju sa stručnjacima francuskog Nacionalnog prirodoslovnog muzeja.

Iz Zagreba na druga tržišta

Sadržaji su namijenjeni pojedinačnim posjetiteljima i obiteljima, ali i školskim grupama te poslovnim korisnicima i organizaciji događanja.

Wandia je pritom razvijena od nule unutar Brighta, a kompanija već računa i na njezino širenje izvan Hrvatske. Na službenoj stranici traže se franšizni partneri, a Kranjčević je poručio da s projektom iz Zagreba kreću 'na osvajanje svijeta'.