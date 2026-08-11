HAMG-BICRO raspisao natječaj za najinovativnije startupove

Cilj je prepoznati one koji imaju potencijal za rast, razvoj i pozicioniranje na domaćem i međunarodnom tržištu ili takvo poslovanje već imaju

HAMAG-BICRO objavio je Javni poziv za izbor najinovativnijih startupova u okviru Horizontalnog transformacijskog projekta za jačanje regionalnog ekosustava za industrijsku tranziciju – HIT projekta, priopćio je HAMAG-BICRO u utorak.

Sudjelovati mogu obrti, društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), koji ispunjavaju uvjete za mikro, malo ili srednje poduzeće te su osnovani nakon 1. siječnja 2020. godine.

Nagradni fond vrijedan je više od 30 tisuća eura.

Za regionalne nagrade prijavitelji moraju, uz ostale uvjete, svoje poslovanje i inovacije povezati sa S3 prioritetima (tematska područja definirana u sklopu Strategije pametne specijalizacije - Smart Specialisation Strategy - S3) i regionalnim lancima vrijednosti odgovarajuće regije.

Startupovi koji žele konkurirati za regionalne nagrade i Grand Prix mogu se prijaviti do 1. rujna, ispunjavanjem prijavnog obrasca.

Natjecanje je usmjereno na startupove koji svojim inovativnim proizvodima, uslugama i tehnološkim rješenjima doprinose razvoju hrvatskog gospodarstva, regionalnih inovacijskih ekosustava i lanaca vrijednosti.

Cilj je prepoznati one koji imaju potencijal za rast, razvoj i pozicioniranje na domaćem i međunarodnom tržištu ili takvo poslovanje već imaju.

Natjecanje donosi ukupno četiri kategorije nagrada – tri regionalne i jednu nacionalnu. Birat će se najinovativniji startup jadranske, panonske i sjeverne Hrvatske, dok će najbolji među njima konkurirati za Grand Prix – nagradu za najinovativniji startup Republike Hrvatske.

Prošlogodišnji pobjednik je Hidrocibalae, tehnološka tvrtka sa sjedištem u Vinkovcima specijalizirana za naprednu obradu morskih geofizičkih i hidrografskih podataka.

Za regionalne nagrade mogu se prijaviti startupovi sa sjedištem u odgovarajućoj regiji, dok je nacionalna Grand Prix nagrada otvorena startupovima iz svih hrvatskih regija, uključujući Grad Zagreb.

Detaljne informacije, javni poziv i moetodologija nalaze se na službenim web stranicama HAMAG-BICRO-a.

HAMAG-BICRO je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. To je vladina agencija namijenjena podršci malim i srednjim poduzetnicima, startupovima te investitorima u svim fazama poslovanja. Agencija olakšava pristup kapitalu kroz dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, izdavanje povoljnih kredita te davanje državnih jamstava za komercijalne kredite.