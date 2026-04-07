Rimac i BMW razvili baterije za novi i7, proizvodnja u Zagrebu

U Rimčevom kampusu razvija se i proizvodi baterijski sustav za novi BMW i7, uz širenje kapaciteta i zapošljavanje više od 100 ljudi

Hrvatski Rimac Technology i BMW Group predstavili su prvi serijski model nastao iz njihove suradnje započete 2023. godine, električni BMW i7 s baterijskim sustavom razvijenim i proizvedenim u Hrvatskoj. Premijera vozila planirana je za Auto China 2026 u Pekingu.

- BMW je uvijek bio poznat po tome što podiže inženjersku izvrsnost na najvišu razinu, što je ovu suradnju učinilo posebno uzbudljivom za nas. Zajedno smo razvili visokonaponski baterijski sustav koji iskorištava puni potencijal novih cilindričnih ćelija u rekordnom vremenu, donoseći značajna poboljšanja u energiji, dometu i performansama punjenja. Ponosni smo što možemo vidjeti taj sustav u serijskoj proizvodnji na našem novom Rimac Kampusu - rekao je Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe te CEO i CTO tvrtke Bugatti Rimac.

Riječ je, naime, o prvom potpuno električnom modelu BMW-a koji koristi zajednički razvijen sustav baterija, koji kombinira BMW-ovu tehnologiju cilindričnih ćelija s Rimčevom skalabilnom arhitekturom.

Projekt se razvija u Rimac Kampusu kraj Zagreba, gdje je u posljednjih nekoliko godina uspostavljena proizvodnja baterijskih sustava za globalne proizvođače automobila. U sklopu suradnje industrijalizirane su dvije proizvodne linije s kapacitetom od 300.000 baterijskih modula i 48.000 baterijskih sustava godišnje.

Na razvoju baterijskog sustava već radi više od 200 zaposlenih, većinom inženjera, a kompanija planira zaposliti dodatnih stotinjak ljudi za potrebe serijske proizvodnje.

- Ova suradnja s BMW-om predstavlja važan korak naprijed u tehnologiji električnih vozila. Zajedno smo razvili naprednu baterijsku tehnologiju za BMW i7, koja donosi iznimne performanse, učinkovitost i pouzdanost. Ono što ovo partnerstvo čini posebnim jest inženjerska izvrsnost BMW-a i način na koji pristupaju suradnji - Rimac Technology ne tretiraju samo kao dobavljača, već kao pravog tehnološkog partnera. Vjerujem da je ovo izvrstan primjer kako bi globalni proizvođači automobila i tehnološke kompanije trebali surađivati u budućnosti - rekao je Nurdin Pitarević, izvršni direktor tvrtke Rimac Technology.

Thomas Engelhardt, viši potpredsjednik razvoja visokonaponskih baterija i punjenja u BMW Grupi poručio je da su baterijski sustav stvorili u izuzetno kratkom roku.

- Iznimno brzo uvodimo Neue Klasse tehnologije u cijeli naš modelski portfelj - naravno uključujući i naš potpuno električni luksuzni sedan. Razvojni timovi obje tvrtke stvorili su prilagođeno rješenje za novi BMW i7 u izvanredno kratkom roku. Odlična suradnja s Rimac Technologyjem snažan je primjer europske inovativne snage - rekao je Engelhardt.