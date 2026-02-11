UGP: Za učinkovitu javnu nabavu ključni transparentnost i digitalni trag

Pozitivnim smatraju produženje roka za žalbu s 10 na 15 dana jer to daje realniju mogućnost pravne zaštite, osobito malim poduzetnicima

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je pozdravila dio izmjena Zakona o javnoj nabavi koji ide u smjeru veće transparentnosti, osobito obvezu provođenja postupaka jednostavne nabave iznad 15 tisuća eura putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, naglasivši i da su za učinkovit sustav javne nabave ključni transparentnost i digitalni trag.

Kako su priopćili, iako postoje određeni rizici, digitalizacija i javna objava postupaka ključni su za smanjenje netransparentnih praksi i povećanje dostupnosti informacija malim i srednjim poduzetnicima.

- Povećanje pragova za jednostavnu nabavu na 50 tisua eura za usluge i 100 tisuća eura za radove može administrativno rasteretiti naručitelje i ubrzati provedbu projekata. Međutim, istodobno nosi rizik smanjenja tržišnog natjecanja ako se ne osigura stvarna konkurencija i objava svih relevantnih podataka. Ključno je da povećanje pragova bude praćeno jasnim pravilima objave, obrazloženjem izbora ponuditelja te dostupnošću podataka za analizu - istaknuli su u svojem priopćenju.

Pozitivnim smatraju i produženje roka za žalbu s 10 na 15 dana u otvorenom postupku, jer, kako navode, to daje realniju mogućnost pravne zaštite, osobito malim poduzetnicima. Manje tvrtke često nemaju interne pravne timove te im je potrebno više vremena za analizu dokumentacije.

- Hoće li izmjene doista povećati transparentnost i suzbiti korupciju ovisit će prije svega o provedbi. Hrvatska se, prema relevantnim međunarodnim pokazateljima, i dalje suočava s izazovima u području percepcije korupcije. Zato su digitalni trag, otvoreni podaci i analitika javne nabave važniji od samog podizanja pragova - zaključuju u svom priopćenju.

Podsjetimo, Vlada je u srijedu u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je cilj predloženih izmjena povećanje transparentnosti, suzbijanje korupcije, olakšavanje pravne zaštite i poticanje tržišnog natjecanja.

- Javna nabava ključna je za osiguravanje transparentnog i učinkovitog korištenja javnih sredstava. Sigurni smo da će ove izmjene i dopune zakona dodatno osnažiti transparentnost, tržišno natjecanje i rast našeg gospodarstva - rekao je Šušnjar.

Ključne novosti

Ključne izmjene odnose se na povećanje pragova u jednostavnoj javnoj nabavi roba i usluga s 26.540 na 50 tisuća eura, a radova sa 66.360 na 100 tisuća eura. Za diplomatske misije i konzularne urede RH pragovi se dižu kod nabave roba i usluga sa 126 tisuća eura na 140 tisuća eura, a kod radova s 530.880 eura na 700 tisuća eura.

Provođenje svih postupaka jednostavne nabave obvezno je kroz modul jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za nabave veće od 15 tisuća eura slanjem poziva određenim gospodarskim subjektima. Za nabave veće od 25 tisuća eura za robu i usluge te veće od 45 tisuća eura za radove naručitelj je obvezan provesti postupak javne objave u spomenutom Oglasniku u kojem se svi zainteresirani gospodarski mogu dostaviti ponudu kako bi se postigla veća transparentnost te pridonijelo antikoruptivnom učinku

Sukob interesa proširuje se i na gospodarske subjekte - ponuditelj, natjecatelj, podugovaratelj, član zajednice i drugi subjekt na kojeg se ponuditelj ili natjecatelj oslanja, a propisuje se i obvezno provođenje analize tržišta prije pokretanja postupaka nabave.

Nadalje, propisuje se obvezna primjena posebnih uzanci u graditeljstvu osim ako su suprotne prisilnim odredbama Zakona o javnoj nabavi ili ako naručitelj isključi njihovu primjenu, a primjenu ili isključenje naručitelj je obvezan navesti u dokumentaciji.

Uvodi se promjena u osnovama za isključenje koja se odnosi na nekažnjavanje - okolnost nekažnjavanja se više ne veže uz državljanstvo osoba ovlaštenih za zastupanje, već se isključenje veže uz nepostojanje pravomoćne presude neovisno o tome gdje je izrečena. Rok za žalbu se s dosadašnjih 10 dana povećava na 15 dana kad je riječ o žalbi u otvorenom postupku na dokumentaciju o nabavi.