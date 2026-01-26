Fiskalizacija 2.0 tolika je novost da je se poduzetnici boje

Sustav koji bi trebao olakšati rad ne bi smio postati sâm sebi svrha. Kad se svi bavimo e-računima, a ne svojim poslom, problem je u sustavu

Udruga Glas poduzetnika pokrenula je inicijativu za uvođenje prijelaznog razdoblja fiskalizacije 2.0 bez kažnjavanja poduzetnika. Kao razlog navodi da su se promjene uvele prije nego što je sustav potpuno spreman za primjenu.

Dosad je, tvrdi Udruga na svojoj stranici na Facebooku, peticiju potpisalo 7500 poduzetnika i građana. Mislim da je to dobra inicijativa i da bi trebalo omogućiti ljudima nekakvo prijelazno razdoblje dok se ne uhodaju, a ponajprije tu mislim na male poduzetnike, obrtnike i osobe koje su u Registru poreznih obveznika (RPO), poput umjetnika, novinara…

Neki sam dan razgovarao s jednom gospođom koja je knjigovotkinja upravo za spomenute umjetnike. Rekla mi je da su ljudi jako nervozni, neki uplašeni, jer još ne razumiju sve što moraju napraviti, a i njihovi su knjigovođe, dodaje, prilično zbunjeni. Svi se boje velikih kazni, a one, da podsjetim, variraju od najlakših prekršaja (1360 eura) do čak 66 tisuća eura za najteže prekršaje.