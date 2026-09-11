Uhićen Vuk Vuković: ulagateljima prikazivao dobit umjesto gubitka

FBI tvrdi da su prinosi i vrijednost imovine fonda bili prikazivani znatno višima od stvarnih; fond je imao oko 100 hrvatskih ulagatelja.

Američke vlasti uhitile su Vuka Vukovića, osnivača njujorškog Oraclum Capitala te glavnog izvršnog i investicijskog direktora hedge fonda ORCA BASON, zbog sumnje da je ulagateljima prikazivao znatno bolje rezultate fonda od stvarno ostvarenih. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), koja je još prošle godine zabranila distribuciju tog fonda u Hrvatskoj, o uhićenju je u četvrtak navečer obavijestila domaće ulagatelje.

Ured saveznog tužitelja za Južni okrug New Yorka Vukovića tereti za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. Za svako od tih kaznenih djela propisana je maksimalna kazna od 20 godina zatvora, premda će eventualnu kaznu, bude li Vuković proglašen krivim, odrediti sud. Optužbe su zasad samo navodi tužiteljstva, a Vuković se smatra nevinim dok se eventualna krivnja ne dokaže.

Prikazali plus umjesto minusa

Iz FBI-jeve kaznene prijave proizlazi da razlike između prinosa prikazanih ulagateljima i stvarnih rezultata fonda u pojedinim slučajevima nisu bile male.

Potencijalnom ulagatelju u lipnju 2025. poslani su brokerski izvještaji prema kojima je ORCA BASON u 2024. ostvario prinos od 38,44 posto, uz neto vrijednost imovine od 18,45 milijuna dolara. Stvarni brokerski izvještaji, tvrde istražitelji, pokazivali su prinos od 16,39 posto i neto vrijednost imovine od 12,77 milijuna dolara.

Još veći raskorak odnosio se na 2023. godinu. Dokument poslan potencijalnom ulagatelju pokazivao je prinos od 19,05 posto i imovinu vrijednu gotovo pet milijuna dolara, dok je stvarni brokerski izvještaj, prema FBI-ju, pokazivao gubitak od 22,46 posto i imovinu vrijednu 2,71 milijun dolara. Razlika u prikazanom prinosu iznosila je više od 41 postotnog boda.

Istražitelji navode i primjer jednog postojećeg ulagatelja kojem je u izvještaju za lipanj 2024. prikazan prinos od početka godine od 12,29 posto. Neovisni administrator fonda za istog je ulagatelja izračunao gubitak od 1,38 posto. Usporedba približno 20 izvještaja za ulagatelje za kraj 2023. pokazala je, prema prijavi, da su prinosi u svakom izvještaju koji je dostavio Oraclum bili viši od onih koje je izračunao administrator, katkad i za više od deset postotnih bodova.

FBI tvrdi i da je Vuković tijekom pretrage poslovnih prostorija u Manhattanu 9. rujna priznao da brokerski izvještaji poslani potencijalnom ulagatelju nisu bili autentični i da nisu točno prikazivali imovinu i prinose fonda. Vuković je, prema prijavi, zanijekao da ih je osobno poslao, ali je priznao da je imao pristup adresi elektroničke pošte s koje su poslani.

Oko stotinu hrvatskih ulagatelja

Podsjetimo, Hanfa je još u postupku nadzora nad Zadrugom Glas poduzetnika 2.0 utvrdila da je u fond ORCA BASON ulagalo oko 100 od ukupno 150 članova Zadruge. Većinom je bila riječ o malim ulagateljima iz Hrvatske koji sami nisu ispunjavali kriterije za izravno ulaganje u takvu vrstu hedge fonda.

Hanfa je utvrdila da je Zadruga prikupljala sredstva članova i potom ih agregirano prosljeđivala radi ulaganja u fond. U srpnju 2025. regulator joj je zabranio daljnje neovlašteno pružanje investicijskih usluga i držanje sredstava ulagatelja.

U prosincu iste godine Hanfa je i samom Oraclum Capitalu zabranila daljnje trgovanje u Hrvatskoj te distribuciju i promidžbu udjela ORCA BASON-a. Društvu je naloženo i da ulagatelje obavijesti o njihovim pravima, uključujući pravo na zakonitu isplatu sredstava. U lipnju ove godine Hanfa je utvrdila da je Oraclum postupio po naloženim mjerama, dok zabrane distribucije fonda u Hrvatskoj ostaju na snazi.

Hanfa je sada objavila i da je tijekom svojih nadzornih postupaka o utvrđenim činjenicama i okolnostima obavijestila nadležna regulatorna i druga tijela u SAD-u. Američka kaznena prijava navodi da je SEC istragu Oracluma pokrenuo približno u rujnu 2025. te mu 10. rujna te godine izdao nalog za dostavu dokumentacije o mjesečnim rezultatima fonda. Iz objavljenih dokumenata zasad nije moguće zaključiti jesu li i izvještaji koje su dobivali hrvatski ulagatelji sadržavali netočne podatke o prinosima.

Vuk Vuković hrvatski je ekonomist, doktorirao je na Oxfordu, a prije odlaska u SAD predavao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Suosnivač je Oraclum Capitala i autor knjige Elite Networks: The Political Economy of Inequality. Njegov otac Nikola Vuković nekoliko je mjeseci 2021. bio predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga. Tomaševićeva gradska vlast smijenila ga je zbog, kako je tada obrazloženo, otežane suradnje i različitih koncepcija upravljanja Holdingom, dok je Vuković nakon smjene tvrdio da je sukob izbio jer nije pristajao na političko kadroviranje