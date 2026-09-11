Nasdaq ulaže 100 milijuna dolara u kripto tvrtku Kraken Payward

Kraken će također usvojiti Nasdaqovu tehnologiju nadzora tržišta na svim svojim mjestima trgovanja

Nasdaq je pristao uložiti 100 milijuna dolara u Payward, matičnu tvrtku Krakena, putem svoje podružnice rizičnog kapitala. Ulaganje produbljuje partnerstvo za izgradnju, distribuciju i trgovanje tokeniziranim dionicama, s ciljem lansiranja tokena u drugom tromjesečju 2027. godine.

Prema Bloombergu, koji je prvi izvijestio o poslu, investicija procjenjuje Payward na 21 milijardu dolara. Njime se proširuje partnerstvo koje su dvije tvrtke prvi put najavile u ožujku za razvoj tokeniziranih dionica, u okviru kojih bi Krakenov xStocks proizvod pokretao blockchain sloj za Nasdaqove tokene dionica koje sponzorira izdavatelj.

Payward će također usvojiti Nasdaqovu tehnologiju nadzora tržišta na svojim kriptovalutama, dionicama, tokeniziranim dionicama, terminskim trgovačkim transakcijama i opcijama.

Nagodba bez dvodnevnog čekanja

Deutsche Börse je u travnju platila 200 milijuna dolara za udio koji je Payward procijenio na 13,3 milijarde dolara, istog mjeseca kada je Kraken počeo nuditi više od 11.000 američkih dionica i ETF-ova putem svoje brokerske kuće regulirane od strane FINRA-e.

Kraken je u već neko vrijeme procesu ulaska u sektor dionica, derivata i drugim tradicionalnim financijskim proizvodima izvan kriptovaluta. xStocks, proizvod tokeniziranog kapitala, radi na javnim blockchainima, uključujući ethereum i solanu.

- Više od dva bilijuna dolara dioničkih trgovina prođe kroz američki klirinški sustav svaki dan. Neto kupnja i prodaja pala je za oko 98 posto, a klirinška kuća drži 10 do 20 milijardi dolara kolaterala za ono što preostane dok čeka dan za namirenje. Smanjenje tog čekanja s dva dana na jedan u 2024. oslobodilo je 3 milijarde dolara. Namirenje putem blockchaina uklanja čekanje - rekao je Arjun Sethi, suizvršni direktor Paywarda.

Napredovanje Nasdaq Equity tokena

Unutar Nasdaqa, rad vodi njegova jedinica Digital Liquidity Networks, koja gradi stalno dostupnu tržišnu infrastrukturu.

- Partnerstvo unapređuje naš rad na Nasdaq Equity tokenima i pomaže u izgradnji povezanijeg financijskog sustava uz očuvanje povjerenja, transparentnosti i integriteta koji podupiru stvaranje kapitala - rekao je Tal Cohen, predsjednik Nasdaqa.

Nasdaq je ranije ove godine predstavio okvir za vlasničke tokene i rekao da su tokeni osmišljeni kako bi se očuvala kontrola izdavatelja i prava dioničara. Sljedeća faza će razviti globalne mogućnosti distribucije, trgovanja i posttrgovačkih aktivnosti koje stoje iza njih, izjavila je tvrtka.