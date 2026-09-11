I HŽ protiv Bruxellesa: Jedna karta za Europu izazvala žestok otpor

EU planira uvesti jedinstven EU kartu za putovanje vlakom i prava kao za letove, no HŽ i europski željeznički divovi se tom protive

Iz Zagreba se vlakom izravno može stići do tek nekoliko europskih destinacija — Beča, Budimpešte, Münchena ili Ljubljane, a i ta putovanja željeznicom traju mukotrpno dugo. Do Beča i Budimpešte putuje se gotovo sedam sati, do Münchena devet, a do susjedne Ljubljane zbog radova na pruzi i više od tri sata.

Želite li iz tih čvorišta produžiti dalje prema Parizu, Amsterdamu ili Rimu, ulazite u pravu logističku i pravnu avanturu. Prvo morate pretražiti servise za kupovinu karata prema pojedinim operaterima, te na svakom od njih kupiti posebnu kartu, jer sustav HŽ-a Putničkog prometa ne komunicira ni s talijanskim, ni s francuskim željeznicama.

Onda morate presjedati, uzdati se na komunikaciju prometnika jer, ako nemate aplikacije svih operatera, ne dobivate push notifikacije... Tako nastaju i problemi, ako prvi vlak zakasni i propustite konekciju, prepušteni ste sami sebi. Pravo na besplatan nastavak puta, smještaj ili odštetu ne postoji.