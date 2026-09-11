Janaf ulazi u naftni projekt u Kazahstanu, ulaže do 43,7 milijuna eura

Preuzimanjem udjela u Geoenergiji razvoj Janaf će s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje polja Shygys, uz KazMunayGas.

Uprava Jadranskog naftovoda (Janaf) potpisala je u petak dokumentaciju kojom, preuzimanjem poslovnog udjela, ulazi u vlasničku strukturu društva Geoenergija razvoj d.o.o., preko kojeg će zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

Kako su priopćili iz te državne transportne kompanije, članovi društva Geoenergija razvoj - Agencija za ugljikovodike i Janaf - usvojili su društveni ugovor koji će stupiti na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. To, ističu, predstavlja nastavak aktivnosti koje je odobrila Glavna skupština društva Janafa odlukom donesenom na skupštini održanoj 27. siječnja 2026. godine.

- Janaf će dodatno društvenim ugovorom društva Geoenergija razvoj preuzeti obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura, namijenjenih financiranju projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan. U navedenom je projektu Geoenergija razvoj u travnju 2026. godine steklo status nositelja koncesije u tom istražnom polju, kao strateški partner kazahstanske nacionalne kompanije KazmunayGas - ističe se u priopćenju.

Podsjetimo, na izvanrednoj Glavnoj skupštini Janafa krajem siječnja izglasana je odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Geoenergija razvoj, putem kojeg će Janaf zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

- Sukladno odluci, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi Janaf pristupio u članstvo društva Geoenergija razvoj uz Agenciju za ugljikovodike te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys, u Republici Kazahstan, u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas - objavio je tada Janaf.