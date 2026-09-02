Rekordna ulaganja u AI: Do 2050. čak 31,6 bilijuna dolara

PwC procjenjuje snažan rast ulaganja u podatkovne centre, pri čemu će SAD privući gotovo polovicu ukupnog kapitala

Prema osnovnim projekcijama iz PwC-ova izvješća Global Data Centre Outlook, globalna ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije dosegnut će rekordnih 31,6 bilijuna dolara do 2050.

Na godišnjoj razini predviđa se rast kapitalnih ulaganja u podatkovne centre s približno 800 milijardi dolara godišnje u 2026. na 1,8 bilijuna dolara godišnje u 2050.

Očekuje se da će SAD, koji ima središnju ulogu u ekosustavu naprednih čipova, privući gotovo polovicu (48 posto) tih ulaganja, odnosno 15,1 bilijun dolara. Očekuje se da će azijsko-pacifička regija ostvariti kumulativna kapitalna ulaganja od 8,2 bilijuna USD, predvođena Kinom i Indijom, dok strategije suverene umjetne inteligencije ubrzavaju ulaganja u Europi i na Bliskom istoku.

Za razliku od tradicionalnih infrastrukturnih uzleta, koji usporavaju nakon početne izgradnje, očekuje se ubrzavanje ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije jer čipove i drugu ICT opremu treba nadograđivati svakih nekoliko godina. Udio ICT opreme u ulaganjima povećat će se sa sadašnjih 70 posto na 93 posto do 2050.

Pristup energiji ključan je za širenje podatkovnih centara

Izvješće navodi pet čimbenika koji će usmjeravati globalne tokove ulaganja. Najvažnija je električna energija jer je mnogim tržištima najteže osigurati cjenovno pristupačnu, pouzdanu i niskougljičnu električnu energiju u potrebnom opsegu. Na odredište ulaganja utjecat će i povezivost, sigurnost, predvidivost politika i prihvaćenost u lokalnoj zajednici, kao i pristup grafičkim procesorima (GPU-ima).

- Infrastruktura umjetne inteligencije postaje jedan od ključnih izazova raspodjele kapitala za sljedeću generaciju. Obuhvaća tehnologiju, energetiku, nekretnine, opskrbne lance, regulativu i financiranje. To mijenja način na koji infrastrukturni investitori trebaju promišljati kapitalne potrebe, rizike i prinose - izjavila je Clara Cutajar, globalna voditeljica usluga za sektor infrastrukture u PwC-u Australija.

- Globalni val ulaganja u infrastrukturu povezanom s umjetnom inteligencijom stvara značajne prilike za zemlje koje mogu osigurati ključne preduvjete za razvoj podatkovnih centara. Nalazi ovog izvješća pokazuju da dostupnost pouzdanih izvora (održive) električne energije postaje jedan od najvažnijih čimbenika konkurentnosti u privlačenju ulaganja. Za Hrvatsku i širu regiju to znači da su ulaganja u energetsku i digitalnu infrastrukturu, kao i predvidljiv regulatorni okvir, važni preduvjeti za jačanje pozicije u europskom digitalnom ekosustavu. Kako organizacije ubrzano uvode umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje, očekujemo da će pitanja kapaciteta, sigurnosti i digitalne suverenosti postajati sve važnija i za poslovne lidere i za donositelje politika - rekao je Damir Kecko, partner u Odjelu transakcija u PwC-u Hrvatska.

Kontrole izvoza i digitalna suverenost oblikuju okruženje kapitalnih ulaganja

Analizom su ispitana i dva scenarija kako bi se procijenilo na koji bi način promjene trgovinske politike, kontrole izvoza i digitalna suverenost mogle utjecati na globalna ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije.

U prvom scenariju strože kontrole izvoza remete globalne lance opskrbe čipovima. Godišnja ulaganja do 2030. padaju na približno polovicu središnje prognoze, a zatim se postupno oporavljaju kako se opskrbni lanci prilagođavaju. Čak i uz taj oporavak, predviđa se da će kumulativna globalna ulaganja do 2050. iznositi oko 25,5 bilijuna USD, približno 6 bilijuna USD manje od središnje prognoze od 31,6 bilijuna USD.

Drugi scenarij prikazuje drukčiju sliku. Umjesto znatnog smanjenja ukupnih ulaganja, veći naglasak na digitalnoj suverenosti i pouzdanoj domaćoj infrastrukturi mijenja mjesta u koja se kapital ulaže. Ukupna globalna potrošnja smanjuje se tek neznatno, ali se ulaganja premještaju prema državama sa snažnom domaćom potražnjom i relativno nerazvijenim kapacitetima podatkovnih centara jer vlade i regulirane industrije daju prednost lokalnoj infrastrukturi.

- Širenje infrastrukture umjetne inteligencije nije plima koja će sama od sebe podići sve brodove. Privlačenje tih ulaganja zahtijeva aktivno pozicioniranje. Investitori bi podatkovne centre trebali prepoznati kao hibridnu imovinu sa složenim profilom rizika - izjavila je Cutajar.

Ovo je prvo ovakvo izvješće koje prikazuje dugoročne prognoze kapitalnih ulaganja do 2050. Obuhvaća 46 zemalja i teritorija te uključuje i zgrade podatkovnih centara i tehnologiju koja se u njima nalazi.