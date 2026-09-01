Hrvati oborili rekord u kartičnom plaćanju, online najviše troše na klađenje

Broj online transakcija prošle je godine porastao 36 posto, a njihova vrijednost 41 posto. Ukupno ih je bilo 142,17 milijuna

Hrvati sve više plaćaju karticama, a gotovinu koriste sve rjeđe. Prošle su godine karticama potrošili rekordnih 46,85 milijardi eura putem 922,32 milijuna transakcija. U odnosu na godinu prije, broj transakcija porastao je 8,1 posto, a njihova vrijednost 13,3 posto, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke (HNB).

Kartice tako više nisu rezervirane samo za veće kupnje. Sve se češće koriste i za svakodnevne, manje iznose, od kupnje namirnica do plaćanja goriva.

Prema podacima HNB-a, na dan 31. prosinca 2025. u Hrvatskoj je bilo ukupno 8,49 milijuna platnih kartica. Debitne kartice činile su 80 posto ukupnog broja, a kreditne, kojih koristi svega 30 posto građana, preostalih 20 posto. Najmanje jednu karticu posjedovalo je 3,64 milijuna ljudi, odnosno 93,94 posto procijenjenog broja stanovnika. To znači da je u Hrvatskoj oko 235 tisuća ljudi bez ijedne platne kartice.