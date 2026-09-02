Tvrtke i tržišta
Neke nekretnine u Hrvatskoj više se neće moći osigurati?
2. rujna 2026.
foto Shutterstock
Ekstremni vremenski uvjeti mogli bi smanjiti dostupnost osiguranja u Hrvatskoj i povećati rizik kako za građane, tako i za gospodarstvo
Pojedini klimatski i požarni rizici u Europi, a posljedično i u Hrvatskoj, s vremenom bi mogli postati sve teže osigurljivi ili se možda neće moći uopće osigurati - dramatično je to upozorenje koje proizlazi iz najnovijih analiza Europskog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), ali i vodećih globalnih osiguravatelja.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci