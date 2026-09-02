Neke nekretnine u Hrvatskoj više se neće moći osigurati?

Ekstremni vremenski uvjeti mogli bi smanjiti dostupnost osiguranja u Hrvatskoj i povećati rizik kako za građane, tako i za gospodarstvo

Pojedini klimatski i požarni rizici u Europi, a posljedično i u Hrvatskoj, s vremenom bi mogli postati sve teže osigurljivi ili se možda neće moći uopće osigurati - dramatično je to upozorenje koje proizlazi iz najnovijih analiza Europskog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), ali i vodećih globalnih osiguravatelja.