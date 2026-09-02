Tvrtke i tržišta

Neke nekretnine u Hrvatskoj više se neće moći osigurati?

2. rujna 2026.
Čiovo (Ciovo), Chroatia - 07 28 2023:
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Ekstremni vremenski uvjeti mogli bi smanjiti dostupnost osiguranja u Hrvatskoj i povećati rizik kako za građane, tako i za gospodarstvo

Pojedini klimatski i požarni rizici u Europi, a posljedično i u Hrvatskoj, s vremenom bi mogli postati sve teže osigurljivi ili se možda neće moći uopće osigurati - dramatično je to upozorenje koje proizlazi iz najnovijih analiza Europskog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), ali i vodećih globalnih osiguravatelja.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Klimatske Promjene#Osiguranje Imovine#Gospodarstvo#Prirodne Katastrofe#Požari#Zaštita#Rizici#Hrvatski Ured Za Osiguranje#Günther Thallinger#Osiguranje Kućanstva
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right