Tvrtke i tržišta

Promjene u Rimac Groupu, KPMG s novim managing partnerom

2. rujna 2026.
Peter Bednárik

Peter Bednárik

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Hisham Ismail Ibrahim Elhaddad novi je član NO-a RIMAC GROUPA umjesto Alexandera Jareda Massa, a Peter Bednárik više nije član Uprave.

Elhaddad je suosnivač i managing partner američkog investicijskog društva HOF CAPITAL, gdje vodi poslovanje, prikupljanje kapitala i investicijsku strategiju. U HOF CAPITALU je vodio ulaganja u Anthropic, SpaceX, Crusoe, ali i u Bugatti Rimac.

Naime. HOF CAPITAL je u travnju ove godine predvodio konzorcij koji je s Porscheom dogovorio kupnju njegovih udjela u Rimac Groupu i Bugatti Rimacu, pri čemu bi HOF nakon zaključenja transakcije trebao postati najveći pojedinačni dioničar Rimac Groupa uz Matu Rimca.

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