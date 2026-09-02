Promjene u Rimac Groupu, KPMG s novim managing partnerom

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Hisham Ismail Ibrahim Elhaddad novi je član NO-a RIMAC GROUPA umjesto Alexandera Jareda Massa, a Peter Bednárik više nije član Uprave.

Elhaddad je suosnivač i managing partner američkog investicijskog društva HOF CAPITAL, gdje vodi poslovanje, prikupljanje kapitala i investicijsku strategiju. U HOF CAPITALU je vodio ulaganja u Anthropic, SpaceX, Crusoe, ali i u Bugatti Rimac.

Naime. HOF CAPITAL je u travnju ove godine predvodio konzorcij koji je s Porscheom dogovorio kupnju njegovih udjela u Rimac Groupu i Bugatti Rimacu, pri čemu bi HOF nakon zaključenja transakcije trebao postati najveći pojedinačni dioničar Rimac Groupa uz Matu Rimca.