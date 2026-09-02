Dobro promislite prije nego što poslovni udio ponudite kao zalog za dug

Vlasnik i nakon zaloga zadržava svoja prava, no ne bude li dug plaćen, vjerovnik se može namiriti prodajom poslovnog udjela

pišu: dr. sc. Stjepan Lović Adrian Tomislav Miletić, odvjetnici iz OD-a Grubišić & Lović & Lalić

U pravnome je prometu uobičajeno osiguranje tražbina vjerovnika založnim pravom na nekretnini, ponajviše zbog stabilne vrijednosti i relativno jednostavne mogućnosti prodaje u ovršnom postupku. Predmet osiguranja može biti i poslovni udio koji dužnik ili treća osoba ima u društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili dionice u dioničkome društvu.

S obzirom na poneke razlike u pravnome režimu osiguranja tražbina na poslovnim udjelima u odnosu na osiguranje na materijaliziranim i nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, poput dionica, u ovome članku usredotočujemo se isključivo na osiguranje tražbina na poslovnim udjelima.