Uvođenje besplatnog računa banke su na naknadama jedva osjetile

Podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da je je prihod od naknada za vođenje tekućih računa manji tek 1,5 posto

Zakonsko uvođenje besplatnog paketa osnovnih bankarskih usluga, među njima i tekućeg računa, početkom godine prethodni ministar financija Marko Primorac predstavio je kao značajan doprinos pojeftinjenju bankarskih usluga za građane. Banke su izmjene Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu – kako se službeno zove ta regulativa – dočekale nevoljko, tvrdeći kako su socijalno najugroženije skupine i ranije imale mogućnost besplatnih osnovnih bankarskih usluga. No, posljednji objavljeni podaci o poslovanju pokazuju da su banke na prihodima od vođenja tekućih računa zabilježile simboličan minus, dok im je ukupni prihod od naknada porastao.

Ukupni prihod porastao

Statistika Hrvatske narodne banke (HNB) pokazuje kako su banke u prvih šest mjeseci od naknada za vođenje tekućeg i žiro računa uprihodile 52,7 milijuna eura, simboličnih 1,5 posto manje nego godinu dana ranije. Podsjetimo, zadnji službeni podatak s kraja ožujka o broju građana koji su ugovorili ovu mogućnost govorio je o 104 tisuće ljudi. Taj je broj u narednim mjesecima vjerojatno nešto rastao, ali je i dalje zasigurno minoran, posebno u kontekstu ukupnog broja računa. Iako građani mogu imati otvorenih više računa, HNB-ovi podaci kazuju da je krajem lipnja ove godine bilo otvoreno 2,9 milijuna jednovalutnih računa potrošača.