Qelo: rekordno ljeto, cilj 150 ultra-brzih punjača do kraja godine

Uz 80 ultra-brzih priključaka i 3 GWh isporučene energije, tvrtka gradi mrežu prema regionalnom širenju i profitabilnosti do 2028. godine

Unatoč sporijem razvoju hrvatskog tržišta električnih vozila i regulatornim preprekama, Qelo je ovogodišnju turističku sezonu zaključio kao najbolju u dosadašnjem poslovanju. Kompanija trenutno raspolaže s 80 ultra-brzih priključaka na 30 DC lokacija, dodatnih 36 priključaka je u izgradnji, a do kraja godine cilj je doći do 150. Riječ je o rastu koji dolazi nakon dvije godine intenzivnog financiranja putem obveznica i prodaje udjela građanima, pa rekordne ljetne brojke vrijedi sagledati u širem kontekstu Qelovog poslovnog modela.

Nakon iznimno snažnog lipnja i srpnja, potražnja je počela usporavati tek krajem kolovoza, no ukupni rezultati sezone i dalje znatno nadmašuju prošlogodišnje. Kroz Qelo platformu do sada je isporučeno oko 3 GWh energije, od čega približno 1,7 GWh na vlastitoj mreži punjača, a kompanija očekuje da će do kraja četvrtog kvartala ta brojka premašiti 2 GWh. Trenutačna instalirana snaga mreže iznosi 8 MW. Tijekom ljeta otvorene su ili proširene lokacije u Karlovcu, Zadru, Samoboru, Labinu i Zagrebu, uključujući punionicu u blizini Qelovog ureda te lokaciju Zagreb Sky Office.

Put od 24 lokacije do rekordne sezone

Rast mreže nije nagao nego je rezultat nekoliko uzastopnih investicijskih ciklusa. Prije nešto više od godinu dana Qelo je raspolagao s 24 lokacije i 92 mjesta za punjenje, uz najavu udvostručenja kapaciteta kroz dodatnih 90 ultra-brzih priključaka na više od 20 novih lokacija. Taj je zamah financiran ponajprije izdanjem korporativnih obveznica kojim je prikupljeno tri milijuna eura, potrošenih na dogradnju postojećih i izgradnju novih lokacija s ukupno 60 novih ultra-brzih punjača, od čega je 46 izgrađeno, a 14 dovršavano uz već osigurana sredstva i nabavljenu opremu. Ta su ulaganja, prema riječima predsjednika uprave Predraga Šeatovića, izravno stajala iza rasta prihoda od 173 posto, s 203.362 eura u 2024. na 553.757 eura u 2025. godini.

Predrag Šeatović

Osim obveznica, Qelo je rast financirao i prodajom vlasničkog udjela, kroz namjensko društvo (SPV) građanima, poduzetnicima i institucionalnim ulagačima ponuđeno je 10 posto vlasništva u enasolAutu, vlasniku Qelo brenda, kroz tisuću udjela vrijednosti 3.000 eura, s ciljem prikupljanja dodatna tri milijuna eura. Valuacija kompanije od 30 milijuna eura temeljena je na prvih 60 izgrađenih ultra-brzih priključaka, odnosno na približno 500.000 eura po priključku, dok bi nakon planirane izgradnje gotovo 200 novih priključaka ukupna vrijednost infrastrukture, prema procjeni same kompanije, mogla premašiti 100 milijuna eura. Za usporedbu, predsjednik uprave Predrag Šeatović u intervjuu s početka godine navodi da slične europske tvrtke sličnog stupnja razvoja mreže postižu valuacije od 400 do 500 milijuna eura.

Prihodi rastu, profitabilnost čeka do 2028.

Iako prihodi ubrzano rastu, Qelo je 2025. godinu završio s negativnom EBITDA-om od 409 tisuća eura, uz 1,75 milijuna eura investicija, a negativna operativna dobit očekuje se i u 2026., iako uz rast prihoda na razinu između 1 i 1,5 milijuna eura. Šeatović u intervjuu ne krije da je razlog tome faza razvoja u kojoj se cjelokupan sustav za punjenje, uključujući i podršku korisnicima drugih pružatelja usluga, još ne koristi optimalno, pa troškovi nadmašuju maržu koja bi ih trebala pokrivati. Kompanija cilja na EBITDA pozitivno poslovanje 2028. godine.

Sezonalnost je pritom značajan faktor jer prema ranijim navodima, i do 20 posto godišnjeg prihoda Qelo ostvaruje samo u kolovozu, zbog čega kompanija dobar dio kapaciteta gradi upravo za potrebe turista koji dolaze automobilima s električnim pogonom, dok je iskorištenost punjača izvan sezone znatno niža. Upravo to Šeatović navodi kao razlog zašto je kompaniji i dalje potrebna državna potpora za izgradnju infrastrukture, po uzoru na model koji je u ostatku EU-a, prema njegovim riječima, već rezultirao snažnijim rastom broja električnih vozila.

Regulatorne prepreke i planovi širenja

Rast dolazi unatoč otežavajućim okolnostima na domaćem tržištu. Odgođeni i ograničeni poticaji za kupnju električnih vozila, poništeni državni natječaj za izgradnju punionica na koji je dio tržišta računao, te najavljene izmjene Zakona o gradnji koje bi projekte punionica, dosad realizirane kao jednostavne građevine, mogle uvesti u složeniji postupak potvrđivanja kod javnopravnih tijela. Uprava Qela ipak ističe kako potražnja, unatoč svemu, kontinuirano raste, ocjenjujući da se tržište mijenja brže od infrastrukture koja bi taj prijelaz trebala podržati.

Srednjoročno, Qelo najavljuje i izlazak izvan Hrvatske, prvo u Sloveniju, a potom u Rumunjsku, Srbiju i moguće Bugarsku, dok bi u kasnijoj fazi trebale uslijediti Bosna i Hercegovina, Crna Gora i vjerojatno Sjeverna Makedonija. Prema planovima iznesenima u intervjuu, do kraja 2027. Qelo bi u regiji trebao imati između 250 i 300 ultra-brzih priključaka, a u sljedeće tri do pet godina više od 400, uz razmatranje ulaganja u vlastite obnovljive izvore energije ili dugoročne ugovore o otkupu električne energije (CPPA) kako bi si osigurao stabilnu cijenu ulaznog energenta.