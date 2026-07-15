Slom IBM-a na burzi najavljuje nestanak cijele jedne industrije

Zbog ubrzanih ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost, dionica američkog tehnološkog diva srušila se 25 posto

Preusmjeravanje ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju dovelo je do povijesnog sloma dionica IBM-a, nekadašnjeg američkog sinonima za računalnu tehnologiju. U utorak se vrijednost dionica te kompanije srušila za čak 25 posto, spustivši se na 217 dolara. Prema izvješću Bloomberga, ovo je bio najgori pad cijene dionice ove tvrtke u posljednjih 58 godina. Potonućem u utorak srušen je dosadašnji neslavni rekord iz 'Crnog ponedjeljka' 19. listopada 1987., kad je IBM-ova dionica u sveopćem padu američke burze izgubila 23,7 posto vrijednosti.

Burzovna statistika sadrži podatke o kretanju IBM-ove dionice od 1968. godine, iako je ta kompanija uvrštena na Njujoršku burzu još 1916. godine. Jučerašnjim padom IBM je izgubio oko 70 milijardi dolara tržišne kapitalizacije u samo jednom danu. Stampedo rasprodaje izazvalo je pismo glavnog izvršnog direktora Arvinda Krishne. On je u preliminarnim rezultatima najavio da je prihod u drugom tromjesečju iznosio 17,2 milijarde dolara, što je rast od samo jedan posto na godišnjoj razini. Analitičari su očekivali prihode od gotovo 18 milijardi dolara, uz dobit po dionici od 3,01 dolar. Krishna je naveo da će dobit iznositi nešto nižih 2,93 dolara.

Krishna je poručio da je IBM 'posustao' u praćenju prelaska potrošnje njegovih korporativnih klijenata, koji umjesto u softver sada više ulažu u infrastrukturu podatkovnih centara i kibernetičku sigurnost. To je jasan znak utjecaja umjetne inteligencije na ovaj sektor. Podsjetimo, tehnološke kompanije ubrzano ulažu u izgradnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju, što je dovelo do naglog porasta potražnje za poslužiteljima, memorijskim čipovima i pohranom podataka. To je pak potaknulo rast cijena te opreme i stvorilo nestašice u opskrbi diljem IT sektora.

IBM je naveo da je potkraj lipnja velik broj njegovih velikih korporativnih klijenata požurio s kupnjom tog hardvera kako bi preduhitrio očekivana poskupljenja. Ta je žurba odvukla potrošnju od IBM-ovih visokoprofitabilnih mainframe računala i povezanog softvera, koji su standard za industrije poput bankarstva i zrakoplovnih prijevoznika. Posebno treba istaknuti da je IBM-ov odjel infrastrukture – koji uključuje i njihovu vodeću liniju računala – zabilježio pad prihoda od sedam posto. Prihodi od softvera porasli su za pet posto, ali su i dalje bili ispod očekivanja.

Prvi čovjek IBM-a također je istaknuo da klijenti daju prioritet potrošnji na kibernetičku sigurnost. To je posljedica izlaska Anthropicovog AI modela Mythos, koji je podigao uzbunu zbog svoje sposobnosti pronalaženja slabih točaka u računalnim mrežama koje hakeri mogu iskoristiti. Kao odgovor na to, korporativni sektor počeo je ulagati u jačanje kibernetičke obrane umjesto u prethodno planirane projekte. U tom kontekstu, Arvind Krishna dodao je da se 'brojni veliki poslovi' nisu zaključili prema očekivanjima.

Pad cijena dionica IBM-a pojačat će rasprave o posljedicama AI revolucije na tradicionalne softverske tvrtke – poznate kao SaaS tvrtke (Software as a Service – Softver kao usluga) – u kojima je IBM važan akter uz kompanije poput Salesforcea, Adobea i Intuita. Dionice tih tvrtki također su zabilježile pad u utorak nakon IBM-ovog upozorenja. Ranije ove godine, Wall Street je zahvatila kratka panika, nazvana 'SaaS-pokalipsa', nakon što su analitičari predvidjeli da je sektor osuđen na propast zbog sposobnosti AI modela da prosječnim korisnicima pruže jednake mogućnosti.