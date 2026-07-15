Najveći tehnološki debi u povijesti pretvorio se u burzovni šok

SK Hynix zasjenio je čak i dosadašnji rekord kineskog Alibabe iz 2014. godine, činilo se da su svi omastili brk.

Nevjerojatnih 26,5 milijardi dolara – toliko je južnokorejski SK Hynix prikupio u petak na američkom Nasdaqu u prvom danu trgovanja. Od početka trgovanja do zatvaranja dionica je skočila za 13 posto, uz promet od čak 18,2 milijarde dolara.

Euforiji nije bilo kraja, bio je to najveći izlazak jedne strane kompanije na američku burzu u povijesti. SK Hynix je zasjenio čak i dosadašnji rekord kineskog Alibabe iz 2014. godine, činilo se da su svi omastili brk. Dionica se pokazala iznimno blagonaklona za američke investitore, o čemu su otvoreno pisali na društvenim mrežama objavljujući videa kako nazdravljaju zbog dobre kupnje. No, ponedjeljak je donio itekakvo otrežnjenje.

Prekid trgovanja

Omastiti brk htjeli su, logično, i južnokorejski investitori. Naime, američki investitori na Nasdaqu u petak su zapravo kupovali američke depozitne zapise (ADR), dolarske potvrde od kojih svaka predstavlja desetinu originalne južnokorejske dionice. Zbog investitorskog stampeda, američki ADR-ovi završili su s golemom premijom od čak 37 posto u odnosu na cijenu stvarnih dionica u Seulu, a čim su u ponedjeljak ujutro južnokorejski investitori shvatili koliki se raskorak stvorio, počeli su masovno rasprodavati dionice da bi na brzinu unovčili vlastiti profit.