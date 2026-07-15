Hrvatska ima najbolje ocjene na Mediteranu, a gosti bježe

Analiza 1,6 milijuna recenzija otkriva da kruna počiva na blagim domaćim ocjenama, dok raste nezadovoljstvo cijenama i uslugom

U rano ljeto 2026. godine, dok su se u klimatiziranim dvoranama u Zagrebu iznosile prve službene procjene polusezone, ton turističke administracije bio je predvidljivo pomirljiv. Govorilo se o stagnaciji na razini prošle godine i blagom rastu u promilima, dok su iznajmljivači s terena panično javljali o rupama u lipnju od dvadeset pa čak i trideset posto. Službeni podaci na kraju su potvrdili lipanjski minus od sedam posto u dolascima, no javni narativ brzo je skrenuo na provjerenu utjehu: kvaliteta je neupitna, gosti nas vole i daju nam sjajne ocjene.

Opsežno istraživanje Mediteranski indeks, koje je proveo analitičar Ivan Ivanković na platformi Tendify, razotkriva tu iluziju. Analizirajući 1.622.218 online recenzija gostiju u pet ključnih mediteranskih zemalja, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Turskoj pomoću naprednog AI modela Fable 5, Ivanković je dokazao ono što domaća politika uporno ignorira. Problem nije u iskustvu onih koji su već došli, nego u cijeni i usluzi koja goste odbija još prije nego što uopće rezerviraju putovanje.

Mit o prvom mjestu

Na prvi pogled nominalni podaci s Booking.com-a izgledaju senzacionalno: hrvatski smještaj drži prvu poziciju na Mediteranu s prosječnom ocjenom od 8,91. Ta kruna ipak je lažna i počiva na dvije velike anomalije. Hrvati u Hrvatskoj svojim domaćinima daju prosječnu ocjenu 9,17, čime postaju najblaži domaći ocjenjivači na cijelom Mediteranu. Za usporedbu, Španjolci sebi daju tek 8,29, a Talijani 8,34. Naši vlastiti gosti time umjetno pumpaju nacionalni prosjek. Uz to, apsolutni rekorder cijelog Mediterana, među svim analiziranim parovima nacija i zemalja domaćina, jesu gosti iz Srbije, koji Hrvatskoj daju ocjenu 9,31.

Kada se iz jednadžbe uklone domaći gosti, hrvatski prosjek pada na 8,866, a vodstvo preuzima Grčka. Usporedba gost po gost, provedena za dvanaest najbrojnijih nacija čije turiste dijelimo s Grčkom, još je nemilosrdnija: Grčka pobjeđuje Hrvatsku kod čak jedanaest od dvanaest tih nacija. Nijemci, Austrijanci, Talijani i Britanci redom daju bolje ocjene grčkom nego hrvatskom domaćinu. Naša zlatna medalja pokazuje se, u konačnici, kao lokalni fenomen.

Tiha inflacija zvjezdica

Jedan od najopasnijih nalaza analize jest rascjep između službenih ocjena i stvarnog sentimenta gostiju. Gosti su kulturni i nerado daju loše ocjene jer znaju da iza svakog objekta stoji nečiji trud, pa nominalne ocjene u cijeloj regiji zapravo rastu. Ivanković je zato pratio drugi, daleko iskreniji pokazatelj: udio recenzija u kojima gosti sami od sebe, spontano, napišu da je boravak vrijedio uloženog novca.

Tu se otvara ponor jer je u Hrvatskoj udio onih koji pišu da je vrijedilo u samo tri godine potonuo s 18,5 posto na 15,7 posto. Posebno je zanimljiv paradoks njemačkog tržišta: Nijemci nam kroz recenzije daju sve bolje ocjene, dok istovremeno njihovi dolasci padaju već četvrtu godinu zaredom, ove godine dodatnih 3,5 posto u noćenjima. Recenzije, naime, ne vide one koji zbog visokih cijena ove godine uopće nisu došli. Gosti ne moraju biti ljuti na nas da bi nas kaznili, dovoljno im je da znaju matematiku i odaberu destinaciju gdje će za svoj novac dobiti više.

Rujanski mamurluk

Domaći turistički menadžment voli se hvaliti kako smo izvrsni, ali podaci pokazuju da smo najbolji samo onda kada nas je najmanje. Kroz proljeće i kasnu jesen ocjene u Hrvatskoj znatno su iznad mediteranskog prosjeka. No kako se približava kolovoz i pritisak na infrastrukturu raste, ta se prednost topi i gotovo izjednačava s konkurencijom, s plus 0,08 u lipnju na tek plus 0,01 u rujnu. Hrvatska bilježi najveći pad kvalitete od lipnja do rujna na cijelom Mediteranu, minus 0,14. Dok Španjolska drži stabilnost tijekom cijele sezone uz pad od samo 0,03, mi pod pritiskom gužve i nedostatka radne snage doslovno pucamo po šavovima.

Anatomija jadranske pohlepe

Gdje se točno topi to famozno iskustvo gosta? Podaci jasno lociraju tri točke frustracije koje se ne nalaze na recepciji, nego na ulici. Dok su ocjene smještaja stabilne, pritužbe na cijene u restoranima i barovima su na visokoj razimni. Udio recenzija s ocjenom preskupo u restoranima dvostruko je viši nego u smještaju, a Hrvatska po udjelu te pritužbe drži neslavno prvo mjesto među svih pet država.

Gosti u recenzijama sve češće ističu i da nam je voda najskuplja na Mediteranu, a pokušaj brze zarade na osnovnoj ljudskoj potrebi ostavlja izuzetno gorak okus. Napokon, Hrvatska je apsolutni europski unikum po tjeranju gostiju na bankomate: naši ugostitelji i obrtnici prisiljavaju goste na plaćanje gotovinom četiri do sedam puta češće nego što je to slučaj u Italiji, Grčkoj ili Španjolskoj. Za stranca naviknutog na digitalno društvo to nije samo anakroni napor, nego i jasan signal sive ekonomije.

Priroda naspram ljudi

Najdublja razlika između nas i uspješnijih konkurenata leži u onome što gosti u recenzijama uopće ističu kao pozitivno. Kada gosti hvale Hrvatsku, na prvom je mjestu lokacija, more, priroda, blizina, resurs koji nismo stvorili mi, nego geografija. Kada gosti hvale Grčku, na prvom je mjestu osoblje i gostoljubivost. Grci su uspjeli monetizirati ljudski faktor i izgraditi odnos s gostom, dok mi pokušavamo naplatiti geografski monopol koji polako prestaje postojati u svijetu jeftinih letova i globalne konkurencije.

Hrvatski turizam nalazi se na opasnoj prekretnici. Nastavak ignoriranja ovih signala i slavljenje pukih nominalnih prihoda, koji rastu isključivo zbog inflacije, a ne zbog veće vrijednosti, dugoročno je neodrživ. Gosti su nam u 1,6 milijuna recenzija napisali sve. Pitanje je samo želi li to itko u Ministarstvu turizma napokon pročitati.