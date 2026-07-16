Končar prodao još šest baterijskih vlakova HŽ Putničkom prijevozu

Sklopljen je i ugovor o puštanju u pogon hibridnog stabilnog energetskog priključka za punjenje pogonskih baterija, a ukupna vrijednost iznosi 53,6 milijuna eura

Končar – Električna vozila (KEV) potpisao je u četvrtak s HŽ Putničkim prijevozom ugovor o kupoprodaji šest baterijskih elektromotornih vlakova (BEMV). Uz to, sklopljen je i ugovor o puštanju u pogon jednog hibridnog stabilnog energetskog priključka za punjenje pogonskih baterija na domaćoj željezničkoj mreži. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 53,6 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju.

Baterijski elektromotorsni vlakovi rezultat su vlastitog razvoja u čijoj proizvodnji sudjeluje više društava Končar Grupe. Potpisani ugovor predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti Končara na domaćem tržištu za kupca HŽ Putnički prijevoz. Podsjetimo, prvi BEMV u promet je pušten 13. svibnja prošle godine na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb.

Baterijski elektromotorni vlakovi koriste izmjenični 25 kV, 50 Hz (AC) sustav električne vuče za vuču i punjenje baterija te ostvaruju najveću dopuštenu brzinu od 120 km/h u baterijskom načinu rada i 160 km/h prilikom napajanja iz kontaktne mreže. Ovakvi su vlakovi ekološki prihvatljiviji, a istovremeno su tiši i učinkovitiji u vožnji. Mogu se koristiti na različitim prugama, a njihova autonomija ovisi o kapacitetu baterije i brzini kretanja.

Kako stoji u priopćenju, isporukom novih vozila Končar nastavlja trend razvoja proizvoda i rješenja kojima se smanjuje štetan utjecaj na klimu, nudi dugogodišnja održivost proizvoda te digitalizacija okrenuta budućnosti. - Neprekidnim unaprjeđenjem tehnologija u području mobilnosti doprinosi se jednom od najvažnijih ciljeva Europske unije – uspostavi zelenog i održivog prometa - zaključuju u Končaru.