Vlada dala jamstvo za kredit HŽ Infrastrukturi od 30 milijuna eura

Riječ je o kreditu po revolving principu radi 'financiranja projekata iz EU programa kao i drugih projekata', uz fiksnu kamatnu stopu od 1,93 posto

Vlada je na sjednici u četvrtak dala zeleno svjetlo HŽ Infrastrukturi za podizanje kredita od 30 milijuna eura kod Zagrebačke banke. K tome, za taj kredit Vlada je izdala i državno jamstvo. Kako stoji u prijedlogu odluke, riječ je o kreditu po revolving principu radi 'financiranja projekata iz EU programa kao i drugih projekata'.

Rok korištenja kredita je godinu dana, a fiksna kamatna stopa iznosi 1,93 posto na iskorišteni dio kredita. Inače, odluku o zaduženju za 30 milijuna eura Uprava HŽ Infrastrukture donijela je 4. ožujka, a 25. ožujka tu je odluku potvrdio i Nadzorni odbor. Ovim kreditom osigurat će se likvidnost operatera željezničke infrastrukture u dijelu poslovanja koji se odnosi na premošćivanje jaza između dospijeća plaćanja obveza prema izvođačima, odnosno dobavljačima, i priljeva sredstava, kako u investicijskom, tako i u redovnom segmentu poslovanja.

- Mostno financiranje u segmentu investicijskog poslovanja odnosi se na EU projekte iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) i Programa konkurentnosti i kohezije 2021.-2027. (PKK) te ostalih investicijskih projekata. Do jaza između dospijeća plaćanja obveza prema izvođačima/dobavljačima i priljeva sredstava za financiranje investicijskih projekata može doći iz više razloga, ponajprije jer dinamika priljeva sredstava EU komponente ne slijedi dinamiku dospijeća obveza - navodi se u obrazloženju Vladine odluke.

Također, do potrebe za mostnim financiranjem dolazi i zbog trenutačne nedostatnosti ili neraspoloživosti financijskih sredstava na pojedinom izvoru financiranja, kako u dijelu investicija, tako i u dijelu redovnog poslovanja, priljev kojih sredstava se očekuje u budućem razdoblju, dodaje se u dokumentu.

Prema izvješću za prošlu godinu objavljenom u lipnju, HŽ Infrastruktura je prošle godine u obnovu i modernizaciju pruga uložila 321,4 milijuna eura. Od toga se 140,9 milijuna eura, odnosno 43,9 posto, odnosi na projekte sufinancirane iz fondova Europske unije. Što se tiče financijskog zdravlja, ta je državna tvrtka prošle godine ostvarila 258 milijuna eura prihoda uz 286 tisuća eura neto dobiti. Krajem godine HŽ Infrastruktura raspolagala je i sa 116,2 milijuna eura gotovine. Dugoročne obveze iznosile su 1,1 milijardu eura, a kratkoročne 342 milijuna eura. Od toga su obveze prema dobavljačima iznosile gotovo 100 milijuna eura.