Prodaja Strategyja promijenila je kako investitori gledaju na bitcoin

Potražnja za korporativnim trezorskim obveznicama i dalje podržava bitcoin, ali bilanca Strategyja sada je važnija od najava o kupnji

Potražnja za korporativnim trezorskim obveznicama ostaje jedan od najvažnijih strukturnih izvora podrške bitcoinu, ali stručnjaci sugeriraju da tržište više ne tretira tu vrijednost kao trajni, cjenovno neosjetljivi donji prag.

Umjesto da se usredotoče isključivo na to koliko bitcoina tvrtke drže, QCP Capital je izjavio da investitori sve više procjenjuju mogu li uvjeti financiranja koji stoje iza tih ulaganja nastaviti podržavati akumulaciju.

Model financiranja je važniji

U svom najnovijem izvješću, QCP je izjavio da je trend postao jasan u drugom kvartalu nakon što je Strategy krajem svibnja prodao 32 bitcoina. Iako je prodaja bila ‘neznačajna’ u odnosu na 846.842 bitcoina koje tvrtka posjeduje, osporila je dugogodišnje uvjerenje da će korporativne bitcoin obveznice samo nastaviti kupovati, a nikada prodavati.

To je također potaknulo tržište da ponovno procijeni jesu li trezorske obveznice doista nedodirljive. Čak i nakon što je Strategy nastavio kupovati u roku od nekoliko tjedana, nije bilo značajnijeg pozitivnog utjecaja na bitcoin, što u biti sugerira da se tržište više usredotočilo na kapacitet financiranja, likvidnost bilance i povjerenje u model trezora nego samo na akumulaciju.

QCP je objasnio da, iako javne tvrtke zajedno drže oko 1,26 milijuna bitcoina, otprilike dvije trećine pripadaju Strategyju. Zbog toga je narativ korporativne riznice uvelike koncentriran oko jedne tvrtke. Kao rezultat toga, njezine kupnje, uvjeti izdavanja i politika rezervi i dalje utječu na raspoloženje prema bitcoinu daleko izvan njihovog izravnog utjecaja na spot tržište.

Financijska struktura koja podržava korporativnu akumulaciju privukla je pozornost u drugom tromjesečju. Umjesto da procjenjuju potražnju za trezorskim obveznicama putem najava kupnje, investitori sada prate čimbenike kao što su izdavanje dionica, preferencijalna potražnja, konvertibilni kapacitet i rezerve gotovine.

Kada uvjeti financiranja ostanu povoljni, tvrtke mogu prikupiti kapital, proširiti svoje rezerve bitcoina i ojačati povjerenje u model trezora. S druge strane, kada se uvjeti pooštre, ponavljajuće obveze povlaštenih dionica stvaraju potrebe za gotovinom, kao što se vidi kod prodaje Strategyja u svibnju.

QCP je nadalje dodao da dionice tvrtke i dalje trguju iznad kombinirane vrijednosti neto imovine tvrtke u bitcoinu i rezervi u američkim dolarima, što ukazuje na premiju u odnosu na njezinu sposobnost nastavka prikupljanja kapitala, čak i dok se oko 22,2 milijarde dolara u povlaštenim vrijednosnim papirima i konvertibilnim instrumentima nalazi ispred običnih dionica.

Gledajući unaprijed na treći kvartal, nastavak neto akumulacije od strane Strategyja i drugih javnih tvrtki, posebno uz stabilizaciju priljeva ETF-ova, ojačao bi kanal apsorpcije bitcoina i pomogao u saniranju štete nanesene povjerenju iz drugog kvartala. Međutim, QCP je upozorio da bi sporije kupnje, slabije preferirane cijene, kompromitirana premija ili smanjenje novčanih rezervi ukazivali na rastući stres, što bi na kraju učinilo korporativnu ponudu za trezorske obveznice selektivnijom i povećalo rizik od sentimenta.

Osim toga, Matt Hougan, glavni investicijski direktor tvrtke Bitwise, nedavno je izjavio da je malo vjerojatno da će Strategy imati isti utjecaj na potražnju za bitcoinom u sljedećem tržišnom ciklusu kao što je to bio slučaj prije. Hougan ne očekuje da će tvrtka postati glavni prodavatelj i još uvijek je vidi kao neto kupca ako se cijene kripto imovine oporave.

Scenariji za bitcoin

QCP je u trećem kvartalu naveo tri moguća puta za bitcoin. Osnovni scenarij predviđa da će najveća kripto imovina ostati između 60.000 i 75.000 dolara kako se tokovi ETF-ova stabiliziraju, a potražnja korporativnih trezorskih fondova podržava tržište.

Stabilan oporavak od 75.000 dolara mogao bi gurnuti cijene prema 80.000 do 82.000 dolara, dok bi obnovljeni odljevi ETF-ova, jači dolar ili rastući realni prinosi mogli izazvati pad ispod 58.000 do 60.000 dolara i potvrditi pesimističnije izglede.