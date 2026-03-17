Tehnološki sektor potaknuo rast burzi, Wall Street nadoknadio gubitke

Najviše su jutros porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, nakon vijesti da Nvidia očekuje snažan rast prihoda u 2027. godini

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi porasli, nadoknadivši veći dio gubitaka od prošloga tjedna, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,83 posto, na 46.946 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,01 posto, na 6.699 bodova, a Nasdaq indeks 1,22 posto, na 22.374 boda. U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u tehnološkom, za 1,4 posto.

Pritom je među najvećim dobitnicama bila dionica Meta Platformsa, s rastom cijene za 2,3 posto, nakon izvješća da planira smanjiti broj zaposlenih za barem 20 posto kako bi smanjila troškove poslovanja.

Pozitivno je na tržište utjecao i pad cijena nafte nakon što je Washington poručio da je u redu što neki iranski, indijski i kineski tankeri prolaze kroz Hormuški tjesnac.

– Vijest da neki iranski tankeri prolaze ili će tek proći kroz Horumški tjesnac pozitivna je za stabilnost svjetskog gospodarstva. No, ne zna se kada će završiti rat SAD-a i Izraela protiv Irana, pa i u idućem razdoblju očekujemo nestabilno trgovanje – kaže Terry Sandven, strateg u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

Premda predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da je SAD pobijedio u ratu protiv Irana, kriza na Bliskom istoku ne jenjava. Iran raketira susjedne zemlje, Izrael napada Libanon i Irak, Pakistan raketira Afganistan...

Zbog krize na Bliskom istoku, u posljednja dva tjedna snažno su porasle cijene nafte, dok su burzovni indeksi na najvećim svjetskim tržištima oštro pali.

Ovaj je tjedan, pak, počeo oporavkom tržišta kapitala. Tako su i na europskim burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,55 posto, na 10.317 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,50 posto, na 23.564 boda, a pariški CAC 0,31 posto, na 7.935 bodova.

Cijene nafte snažno porasle

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,8 posto. Pritom su cijene dionica u Indiji, Japanu i Šangaju pale između 0,1 i 0,5 posto, dok su u Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 2,5 posto.

Najviše su jutros porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, nakon vijesti da Nvidia, najveći svjetski proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju, očekuje snažan rast prihoda u 2027. godini. Zahvaljujući tome, porasle su cijene dionica niza drugih proizvođača čipova.

A kako je Nvidia najavila i partnerstvo s nekoliko proizvođača automobila u regiji u razvoju autonomnih vozila, snažno su porasle i cijene dionica u automobilskom sektoru.

No, cijene nafte jutros su ponovno snažno porasle jer kriza na Bliskom istoku ne jenjava. Iran raketira susjedne zemlje, Izrael napada Libanon, Pakistan raketira Afganistan... Zbog toga se na većini azijskih burzi trguje oprezno.

Tim više što je australska središnja banka ponovno, drugu sjednicu zaredom, povećala ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 4,10 posto, što je posljedica jačanja inflacije.

Zadrže li se cijene nafte na povišenim razinama dulje vrijeme, inflacija će porasti i u mnogim drugim zemljama, što bi moglo navesti i tamošnje središnje banke na povećanje kamata. A to u pravilu negativno utječe na tržišta dionica.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala drugi dan zaredom. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,90 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,30 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,35 na 159,30 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1495 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1435 dolara.

Cijene su nafte, pak, ponovno snažno porasle, nakon jučerašnjeg blagog pada. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je jutros 4,55 posto, na 104,80 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 5,2 posto, na 98,35 dolara.