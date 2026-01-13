UniCredit: CEE regija i u 2026. raste brže od zapadne Europe

Rast od 2 do 3 posto nose potrošnja i EU fondovi, dok Njemačka, inflacija i Trumpova politika ostaju ključni rizici

Srednja i istočna Europa (CEE) u 2026. i 2027. godini rast će od dva do tri posto što je dobar rast i veći je nego u naprednijim ekonomijama zapadne Europe. Nešto slabije će rasti Rumunjska i Slovačka, svega jedan do 1,5 posto zbog fiskalne konsolidacije, no CEE regija ostaje dobra po pitanju rasta. Zaključak je to ekonomskog outlooka Unicredit grupe za sljedeće razdoblje.

Prema riječima višeg ekonomista za CEE regiju u Unicreditu Maura Giorgija Marrana, domaća potražnja ostat će glavni pokretač rasta i u regiji, ali i u Hrvatskoj.

- Potrošnja kućanstava i dalje će biti iznimno visoka, a podupiru ju nastavak rasta realnih plaća i smanjenje inflacije. Također, očekujemo rast investicija zahvaljujući niskim kamatnim stopama te ubrzanom apsorpcijom EU fondova – rekao je Marrano na brifingu s medijima u sklopu FT CEE Foruma u Beču.

Ipak, javne investicije, odnosno EU fondovi i dalje će dominirati u 2026. s obzirom na to da je ovo posljednja godina za povlačenje novca NPOO-a. Privatne investicije zato će zaostajati za javnima, ali ekonomisti Unicredita očekuju oporavak do kraja godine.

Velike nade polažu se i u oporavak njemačke ekonomije koji će imati pozitivan učinak na CEE regiju te se očekuje i spuštanje inflacije na ciljanu razinu (od dva posto) u većini država regije.

Glavna makrobriga ostaje politika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema riječima direktora i glavnog urednika Unicreditovog Investment Instituta Edoarda Campanelle, operacija u Venezueli kojoj smo svjedočili u prvim danima 2026. pamtit će se kao početak redefinicije globalnog poretka.

- Trump je prošle godine redefinirao sustav globalne trgovine, a sada redefinira državni suverenitet. Ipak, još uvijek je rano za utvrditi pravi makroekonomski učinak trenutnih geopolitičkih tenzija – izjavio je Campanella.

Nema AI balona

Druga glavna makroekonomska tema i ove će godine biti umjetna inteligencija te se očekuje da će 'AI boom' nastaviti rasti. Uz to, ekonomisti Unicredita tvrde da i dalje ne vide 'AI balon' kao što se prije nekoliko desetljeća očitovao 'dot.com' te da razvoj umjetne inteligencije još uvijek nema opipljiv učinak na ekonomiju eurozone.

Od drugih makroekonomskih tema tu su naravno i kamatne stope za koje Unicredit očekuje da će u eurozoni ostati na trenutnoj razini dok će Fed uskoro završiti svoj ciklus smanjenja. Također, vjeruju da Trump neće imati dovoljno glasova u Fedu da gura monetarnu politiku kakvu želi te pritom ne sumnjaju u neovisnost američke središnje banke.

- Ne očekujemo daljnju deprecijaciju dolara s obzirom na to da je ta valuta već izgubila 10 posto svoje vrijednosti tijekom prošle godine, ali očekujemo da će dolar ostati slab zbog odluka Trumpove administracije što će biti dobro za tržišta u nastajanju (engl. emerging markets) – rekao je Campanella.

Na pitanje novinara o carinama i njihovom utjecaju na globalnu ekonomiju Campanella je rekao da ne vjeruje da će se dogoditi još jedan 'Liberation day' kao prošle godine, ali računaju na činjenicu da Trump nije siguran partner za pregovaranje. Zato smatra da će carine ostati na snazi, ali da drastičnih najava kao što je bio 'Liberation day' neće biti.

Ovoga će proljeća, rekao je Campanella, fokus biti i na Kininom dugogodišnjem ekonomskom planu za kojeg se očekuje da će biti usmjeren ka ekonomskoj neovisnosti i razvoju tehnologije. Dodao je da su u Unicreditu skeptični da će Peking moći rebalansirati ekonomiju kako bi povećao domaću potražnju što znači da će nastaviti s velikim izvozom posljedično stvarajući tenzije među trgovinskim partnerima.