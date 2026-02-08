Porez na nekretnine: 41 grad i općina povećali stope, 12 ih smanjilo

U najvišem poreznom razredu danas su 84 grada i općine, deset ih ima maksimalnu stopu od osam eura, dok Dubrovnik ostaje na pet.

Od ukupno 556 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, njih 41 ove je godine povećalo prosječnu stopu poreza na nekretnine, dok ih je 12 porez smanjilo. U preostalih 503 grada i općine porezno opterećenje ostalo je nepromijenjeno.

