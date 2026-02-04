Stambeno kreditiranje još uvijek pretvrd orah za HNB-ove mjere hlađenja

Stopa rasta stambenih kredita u studenom je ubrzala na 15 posto. Unatoč tome, središnja banka smatra kako se prvi rezultati njezinih mjera već vide

Za razliku od gotovinskih kredita, stambeno kreditiranje ne usporava, no mjere ograničavanja kreditiranja i u tom segmentu pokazuju prve rezultate. U nedavno objavljenoj analizi Raiffeisen banke koju potpisuje Elizabeta Sabolek Resanović stoji kako podaci Hrvatske narodne banke (HNB) pokazuju da se dinamika godišnjeg rasta kredita stanovništva u studenome zadržala na 12,5 posto, koliko je iznosila u listopadu.

Na mjesečnoj razini građani su se zadužili za dodatnih 197 milijuna eura ili 0,7 posto više. Većina tog novog duga odnosi se na povećanje stambenih kredita koji su viši za nešto više od 118 milijuna eura. Gotovinski krediti veći su za 18,6 milijuna eura.