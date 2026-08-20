Veliki planovi traže veliku otpornost na sve vrste rizika

Predsjednica Uprave tvrtke Marsh Hrvatska na Liderovom Danu velikih planova otkrit će kako globalni trendovi utječu na hrvatsko tržište

U okolnostima u kojima se novi poslovni rizici doslovno pojavljuju svakih nekoliko mjeseci, kompanije koje žele rasti, ulagati, širiti se na nova tržišta i uvoditi nove tehnologije ne mogu izbjeći neizvjesnost. Ali mogu biti spremnije za nju. O tome kako globalni trendovi utječu na hrvatsko tržište i kako ih kompanije mogu pretvoriti u prilike na Liderovoj tradicionalnoj konferenciji Dan velikih planova, koja će biti održana 23. rujna u zagrebačkom hotelu Westin, govorit će Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave tvrtke Marsh Hrvatska.

Upravljanje rizicima spada u strateško planiranje

Horvat Martinović već više od 25 godina plovi turbulentnim vodama osiguranja i upravljanja rizicima, od greenfield projekata do integracija velikih akvizicija, na Danu velikih planova iznijet će konkretne primjere, relevantne brojke i alate koje kompanije mogu primijeniti u svom poslovanju kako bi, razumijući rizike i mjereći ih, gdje god je to moguće rizike pretvorile u svoju prednost.

- Živimo u okruženju koje više nije samo kompleksno. Ono je hiperpovezano i nepredvidivo. Geopolitičke napetosti, kibernetičke prijetnje, ekstremni vremenski događaji i poremećaji u lancima opskrbe više nisu vijesti s drugoga kontinenta. Oni izravno utječu na naše tvornice, zaposlenike i bilance. Rizik koji se materijalizira na jednom kraju svijeta vrlo brzo može postati poslovni problem kompanije u Hrvatskoj. Živimo u svijetu u kojem se rizik više ne može sakriti iza polica osiguranja – iznosi Horvat Martinović.

No ona također smatra da dobro upravljanje rizicima nije kočnica velikim planovima, jer upravo veliki planovi uvijek imaju određenu razinu rizika. Ono što je ključno jest da u takvom okruženju tradicionalno shvaćanje upravljanja rizicima, koje podrazumijeva izbjegavanje problema ili kupnju police osiguranja kada je odluka već donesena, više nije dovoljno već da upravljanje rizicima mora postati sastavni dio strateškog planiranja.

- U Marshu vjerujemo da je riječ o svjesnom preuzimanju rizika, uz jasno razumijevanje mogućih posljedica i definiranje razine rizika koju je organizacija spremna prihvatiti kako bi ostvarila svoje ciljeve. Umjesto da reagiramo tek kada problem nastane, pomažemo vodstvima kompanija identificirati ključne rizike i donositi informiranije poslovne odluke. Takav pristup razvijamo desetljećima, radeći s 87 posto kompanija s liste Fortune Global 500, a ta iskustva svakodnevno primjenjujemo i na hrvatskom tržištu – kaže Horvat Martinović.

Poslodavci pred konkretnim izazovom

Uz geopolitičku i ekonomsku neizvjesnost, rastuću regulativu i ubrzanu tehnološku transformaciju, rizik s kojim se danas suočavaju hrvatske kompanije jest i izazov privlačenja i zadržavanja kvalitetnih ljudi.

Naime, prema podacima Marsha, čak 91 posto kompanija u Hrvatskoj nudi benefite kako bi zadržale zaposlenike, dok 53 posto još uvijek ne nudi zdravstveno osiguranje. Istodobno, medicinska inflacija povećava troškove, budžeti su ograničeni, a očekivanja zaposlenika rastu. Poslodavci se zato nalaze pred konkretnim izazovom: kako ponuditi više i kvalitetnije, a pritom zadržati kontrolu nad troškovima.

- Na drugoj strani spektra, kibernetičke prijetnje postale su jedan od najbrže rastućih rizika za kompanije svih veličina. Svijest raste, ali mnoge organizacije još uvijek nisu sigurne kolika je njihova stvarna izloženost ni što bi za njih značio ozbiljan kibernetički incident. U Marshu smo i tradicionalno složenom procesu ugovaranja cyber osiguranja pristupili drukčije. Korištenjem javno dostupnih podataka i napredne analitike možemo znatno ubrzati procjenu rizika i dolazak do kvalitetnih ponuda sa širokim pokrićem – govori Horvat Martinović, dodajući da je cyber samo dio šire slike.

- Operativna otpornost, ovisnost o ključnim dobavljačima, prekidi u lancima opskrbe, geopolitika i regulativa danas su međusobno povezani više nego ikada. Ključ nije u pokušaju eliminacije svakog rizika, jer to je gotovo nemoguće, nego u tome da ga identificiramo, razumijemo njegov potencijalni učinak i odlučimo koje rizike možemo prihvatiti, koje trebamo smanjiti, a koje prenijeti na tržište osiguranja. Dobro upravljanje rizicima ne znači biti oprezniji od konkurencije. Naprotiv, ono kompanijama omogućuje da budu ambicioznije jer bolje razumiju što može poći po zlu i imaju plan kako na to odgovoriti -smatra predsjednica Uprave Marsh Hrvatske, koja će na konferenciji Dan velikih planova biti panelistica u raspravi o prilikama i opasnostima u razvoju poslovanja.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.