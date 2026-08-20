U novom broju doznajte više o dioničarskom aktivizmu

Analizirali smo kompaniju DS Smith Croatia, a donosimo i poduzetničku priču Damira Bulića i pulske softverske tvrtke Spectral Core

Premijer će sa 76 sigurnih ruku u Saboru i dalje moći relativizirati slučaj Gospić. Još samo ostaje da primijeti kako Hrvatska, evo, uskoro postaje članica OECD-a, kluba najrazvijenijih zemalja svijeta. A u većini je tih zemalja voda iz slavina ili zabranjena ili nije preporučljiva za piće. Pa zašto bi Hrvatska bila iznimka, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Mjere usmjerene na povećanje proračunskih prihoda i suzdržavanje od daljnjega rasta rashoda mogle bi imati važnu ulogu u ocjeni fiskalne pozicije Hrvatske koju će nam dodijeliti Europska komisija, o čemu ovisi i eventualno pokretanje procedure prekomjernoga proračunskog manjka. Pri tome je ključno pitanje hoće li najavljena ušteda od 1,3 milijarde eura biti realizirana u punome opsegu. Više o proračunskoj 2027. doznajte u aktualnoj temi.

Snažno gospodarstvo nezamislivo je bez snažnih banaka, a na hrvatskome tržištu dominira pet velikih, uglavnom u stranome vlasništvu. Već desetljećima najveća je Zagrebačka banka, u vlasništvu talijanskog UniCredita, koja unatoč svojoj veličini dijeli sudbinu cijeloga bankovnog sektora, ali i gospodarstva, koje više ne raste onako dinamično kao u prethodnih nekoliko godina. Što to znači za banke, koje se istodobno suočavaju s potencijalnim dodatnim oporezivanjem zbog ekstraprofita, ali i još nezavršenom pričom s konverzijom kredita u švicarskom franku, razgovarali smo s Daliborom Ćubelom, predsjednikom Uprave s 25-godišnjim iskustvom u bankarstvu.

Iako je u Hrvatskoj aktivnost manjinskih dioničara pretežno obrambena disciplina, koja se budi tek kad je pravo već povrijeđeno, pojedinačni slučajevi zaštite manjinskih dioničarskih prava postali su ozbiljni, stručno vođeni postupci s ozbiljnim ishodima. 'To još nije razvijen aktivizam, ali više nije ni apatija', opisuje stanje dioničarskog aktivizma u našoj zemlji odvjetnik Mislav Bradvica, koji smatra da će na skupštinama dioničara pod pritiskom javnosti i svojih članova sve rjeđe ruku iz navike dizati i mirovinski fondovi. Više o dioničarskom aktivizmu doznajte u temi tjedna.

Analizirali smo kompaniju DS Smith Croatia, a donosimo i poduzetničku priču Damira Bulića i pulske softverske tvrtke Spectral Core, koja je na 157. mjestu najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.