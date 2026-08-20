Prodaja električnih kamiona i autobusa u EU osjetno porasla

U Europskoj uniji prošle je godine registrirano je gotovo 24 tisuće novih srednjih i velikih vozila s nultom emisijom ugljika

Prodaja električnih kamiona u Europskoj uniji lani je uvećana za 71 posto, dok je tržišni udio električnih gradskih autobusa premašio 50 posto, pokazali su u četvrtak podaci američke istraživačke organizacije Međunarodno vijeće za čisti transport. U Europskoj uniji prošle je godine registrirano je gotovo 24 tisuće novih srednjih i velikih vozila s nultom emisijom ugljika, stoji u izvješću te američke organizacije. Prodaja električnih kamiona poskočila je 2025. godine za 71 posto, a njihov tržišni udio porastao je tako na 4,5 posto s 2,5 posto u 2024. godini.

Osjetan porast tržišnog udjela ponovno su bilježili i električni međugradski i gradski autobusi, s 18,5 posto u 2024. godini na 24,5 posto u 2025. Europski kupci prošle su godine nabavili oko 9800 novih autobusa s nultom stopom emisija, stoji u izvješću. Daleko najveći tržišni udio u EU-u ponovno su imali gradski autobusi s nultom emisijom, od 58 posto. U 2024. godini udio im je iznosio 45 posto. S druge strane, tržišni udio međugradskih autobusa s nultom emisijom zadržao se oko četiri posto u protekle dvije godine, pokazali su podaci američke organizacije.

U svijetu je prošle godine registrirano preko 520 tisuća novih električnih kamiona i autobusa, za 86 posto više nego 2024., stoji u izvješću. Daleko najveći udio u svjetskoj prodaji, od oko 88 posto, imala je prošle godine Kina, gdje je prodaja srednjih i teških teretnih vozila više nego učetverostručena u razdoblju od dvije godine.

Prema vrsti vozila, u Kini su daleko najveći udio imali prošle godine srednji i veliki kamioni s nultim emisijama ugljika, dok su autobusi činili tek 11 posto ukupne prodaje. Kad se izuzme Kina, svjetska prodaja srednjih i velikih vozila s nultom emisijom ugljika dosegnula je prošle godine otprilike 63 tisuće vozila, pri čemu su vodeća tržišta bili SAD, Europska unija i Indija. Najveći udio u prodaji izvan Kine imali su baterijski električni autobusi, od 56 posto.

Izvan Kine prodaja baterijskih električnih kamiona zadržala se na relativno niskoj razini, dosegnuvši oko 41 tisuću vozila, pokazalo je izvješće.