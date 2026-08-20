Pitanje je koliko su realne toliko niske kamatne stope u Hrvatskoj

Ne iskoristi li se jeftin kapital za jačanje konkurentnosti i diverzifikaciju prihoda, niske kamate bit će tek propuštena prilika

Snažno gospodarstvo nezamislivo je bez snažnih banaka, a na hrvatskome tržištu dominira pet velikih, uglavnom u stranome vlasništvu. Već desetljećima najveća je Zagrebačka banka, u vlasništvu talijanskog UniCredita, koja unatoč svojoj veličini dijeli sudbinu cijeloga bankovnog sektora, ali i gospodarstva, koje više ne raste onako dinamično kao u prethodnih nekoliko godina. Što to znači za banke, koje se istodobno suočavaju s potencijalnim dodatnim oporezivanjem zbog ekstraprofita, ali i još nezavršenom pričom s konverzijom kredita u švicarskom franku, razgovarali smo s Daliborom Ćubelom, predsjednikom Uprave s 25-godišnjim iskustvom u bankarstvu. Podrijetlom Mostarac, bankarsku je karijeru započeo 2001. kao direktor mostarske Zagrebačke banke BH. U Upravu ulazi 2020., na poziciju generalnog direktora i zamjenika predsjednika Uprave, Nakon ulaska u Upravu Zabe bio je i na raznim rukovodećim funkcijama unutar UniCredit Grupe. U srpnju 2024. imenovan je predsjednikom Uprave Zabe.

Zagrebačka banka prošle je godine na nekonsolidiranoj razini ostvarila oko 500 milijuna eura dobiti. Isticao se rast dobiti od 13 posto, mnogo veći nego što je bio lanjski prosjek ostalih većih banaka. Što je utjecalo na takav rezultat?