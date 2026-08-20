Pitanje je koliko su realne toliko niske kamatne stope u Hrvatskoj
Ne iskoristi li se jeftin kapital za jačanje konkurentnosti i diverzifikaciju prihoda, niske kamate bit će tek propuštena prilika
Snažno gospodarstvo nezamislivo je bez snažnih banaka, a na hrvatskome tržištu dominira pet velikih, uglavnom u stranome vlasništvu. Već desetljećima najveća je Zagrebačka banka, u vlasništvu talijanskog UniCredita, koja unatoč svojoj veličini dijeli sudbinu cijeloga bankovnog sektora, ali i gospodarstva, koje više ne raste onako dinamično kao u prethodnih nekoliko godina. Što to znači za banke, koje se istodobno suočavaju s potencijalnim dodatnim oporezivanjem zbog ekstraprofita, ali i još nezavršenom pričom s konverzijom kredita u švicarskom franku, razgovarali smo s Daliborom Ćubelom, predsjednikom Uprave s 25-godišnjim iskustvom u bankarstvu. Podrijetlom Mostarac, bankarsku je karijeru započeo 2001. kao direktor mostarske Zagrebačke banke BH. U Upravu ulazi 2020., na poziciju generalnog direktora i zamjenika predsjednika Uprave, Nakon ulaska u Upravu Zabe bio je i na raznim rukovodećim funkcijama unutar UniCredit Grupe. U srpnju 2024. imenovan je predsjednikom Uprave Zabe.