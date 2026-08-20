Plinovodi Kozarac – Sisak i Bosiljevo - Sisak napreduju prema planu

Ovi plinovodi posljednja su dva koji se grade u okviru projekta NPOO.C7.1.I3.01.0001 'Jačanje plinske infrastrukture

Predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar obišao je gradilišta plinovoda Kozarac – Sisak i Bosiljevo – Sisak, dvaju posljednjih plinovoda u okviru projekta 'Jačanje plinske infrastrukture' financiranog sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost. Tom je prigodom razgovarao s predstavnicima izvođača i nadzora o tijeku radova, dinamici izgradnje i završnim aktivnostima na projektima.

Predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar, zajedno s direktorom Sektora razvoja i investicija Zoranom Bulićem, u četvrtak 20. kolovoza obišao je gradilišta plinovoda Kozarac – Sisak i Bosiljevo – Sisak. Tijekom obilaska predstavnici Plinacra razgovarali su s predstavnicima izvođača i nadzora: Stjepanom Novakom, predsjednikom Uprave društva Monter-strojarske montaže, Sanlijem Turkogluom, članom Uprave društva Vemak zaduženim za projekt, Dubravkom Kamenečkim, direktorom člana zajednice ponuditelja Pico Flow Controls, Damirom Stipanovom, glavnim nadzornim inženjerom društva AD-CON te Tomislavom Jelavićem, nadzornim inženjerom za građevinske radove društva AD-CON.

- Zadovoljan sam onime što smo danas vidjeli na gradilištu plinovoda Kozarac – Sisak. Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i plinovod će 25. rujna biti završen te pušten u probni rad. To je važan trenutak ne samo za ovaj projekt, nego i za sigurnost opskrbe plinom grada Siska i šireg područja - rekao je predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar.

Arar je izrazio zadovoljstvo i napretkom radova na plinovodu Bosiljevo – Sisak. - Izuzetno sam zadovoljan i tempom kojim napreduje izgradnja plinovoda Bosiljevo – Sisak, posljednjeg od četiriju plinovoda iz projekta 'Jačanje plinske infrastrukture' financiranog sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu i radovima koji se, unatoč složenim uvjetima i teško pristupačnim terenima odvijaju i napreduju u skladu s terminskim planom. Na oba gradilišta vidljivo je da se intenzivno radi kako bi se ispunile preuzete obveze i završile posljednje dionice ovog velikog infrastrukturnog projekta - istaknuo je Arar.

Plinovodi Bosiljevo – Sisak i Kozarac – Sisak posljednja su dva plinovoda u okviru projekta NPOO.C7.1.I3.01.0001 'Jačanje plinske infrastrukture', u sklopu kojeg se, uz bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 533 milijuna eura, grade četiri magistralna plinovoda ukupne duljine 216 kilometara: Zlobin – Bosiljevo, Bosiljevo – Sisak, Kozarac – Sisak i Zabok – Lučko.

Dva su plinovoda već su izgrađena, magistralni plinovod Zlobin – Bosiljevo dug 58 kilometara završen je početkom 2025. godine, dok je 36 kilometara dug magistralni plinovod Zabok – Lučko završen u lipnju ove godine. Oba su plinovoda realizirana u planiranim rokovima i predviđenim financijskim okvirima. Izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo stvoren je ključan preduvjet za transport povećanih količina plina s terminala za UPP na Krku prema unutrašnjosti Hrvatske i susjednim tržištima. Plinovodom Zabok – Lučko povećana je fleksibilnost upravljanja hrvatskim plinskim transportnim sustavom te su povećani transportni kapaciteti prema Sloveniji.

Posebnu važnost u završnoj fazi projekta ima novi plinovod Kozarac – Sisak DN 800/100 bar, koji će značajno pridonijeti sigurnosti opskrbe plinom područja grada Siska. Kada se novi plinovod pusti u probni rad područje Siska moći će se opskrbljivati plinom i putem postojećeg 50-barskog plinovoda, izgrađenog prije 45 godina, i putem novog 100-barskog plinovoda, koji je položen u istom koridoru. Dodatno povećanje sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe očekuje se do kraja 2026. godine, kada će se područje Siska moći dvosmjerno opskrbljivati iz novoizgrađenog sustava Bosiljevo – Sisak – Kozarac – iz novog smjera iz Bosiljeva te iz postojećeg smjera iz Kozarca.

Izgradnjom plinovoda Bosiljevo – Sisak – Kozarac, uz već izgrađeni plinovod Zlobin – Bosiljevo i postojeći plinovod Kozarac – Slobodnica, formira se ključni pravac za transport plina od terminala za UPP na Krku prema Mađarskoj, odnosno prema tržištima srednje i istočne Europe i Ukrajini. Kapacitet transporta plina na pravcu Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac – Mađarska povećat će se do 3,5 milijardi kubičnih metara godišnje, čime se dodatno jača sigurnost i otpornost hrvatskog i regionalnog plinskog sustava.

Uspješnost provedbe projekta prati se kroz ostvarenje devet ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, od kojih je Plinacro do sada uspješno realizirao osam. U tijeku je ostvarenje posljednje ugovorene ciljne vrijednosti, koja se odnosi na izgradnju ukupno 122 kilometra plinovodnog sustava Bosiljevo – Sisak – Kozarac, koji se sastoji od plinovoda Bosiljevo – Sisak i Kozarac – Sisak.

Posljednja ugovorena ciljna vrijednost bit će realizirana do 31. kolovoza 2026. godine, čime će biti ispunjene sve obveze Plinacra u okviru projekta 'Jačanje plinske infrastrukture'.