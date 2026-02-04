Biznis i politika

Više od 2.300 državnih prostora koristi se bespravno

4. veljače 2026.
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Godišnji plan Državnih nekretnina za 2026. otkriva razmjere nelegalnog korištenja poslovnih prostora i problem upravljanja državnom imovinom

Na zakup prostora za državne institucije u posljednje tri godine država je potrošila više od 100 milijuna eura. Kako smo ranije pisali u Lideru, ti su rashodi porasli s 29,3 milijuna eura u 2022. na 33,6 milijuna u 2023., dok su u 2024. godini dosegnuli čak 38,9 milijuna eura.

Zbog toga država planira postati apsolutni gospodar svojih kvadrata i stati na kraj praksi po kojoj brojna ministarstva i državne agencije mjesečno plaćaju visoke iznose privatnim najmodavcima. Najznačajniji korak u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za 2026., koji je trenutno u javnom savjetovanju, potpuno je preuzimanje kompleksa Vjesnika i zgrade Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu.

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrđuju kako namjeravaju otkupiti preostale udjele u Vjesniku (nakon rušenja izgorjelog nebodera) kako bi tamo smjestili tijela državne uprave koja su trenutno u zakupu kod trećih osoba. Sličan je plan i za Branimirovu, gdje se, kažu, već nalaze neka državna i pravosudna tijela.

Znaju za milijune, ali nemaju registar

Zanimljivo je da, iako država u svojim strateškim dokumentima poput Strategije upravljanja nekretninama do 2035. godine barata preciznim milijunskim iznosima koje daje za najam, iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu kako registar ugovora o zakupu – ne postoji.

