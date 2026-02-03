Država dosad uprihodila 224 milijuna, sada cilja 1,2 milijarde

Upravo taj raskorak između dosadašnjih stvarnih proračunskih prihoda i projekcija iz nove Strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine otvara pitanje realnosti tako ambicioznih fiskalnih očekivanja.

Prema projekcijama iz Strategije, prihodi od strateških nekretnina trebali bi iznositi tek oko 30 milijuna eura kumulativno do 2035. godine, dok se gotovo cjelokupni planirani prihod očekuje od nestrateške imovine. Dokument pritom ne razjašnjava koliki će dio planiranih 1,2 milijarde eura doista završiti u državnom proračunu, a koliki će biti kroz darovanja jedinicama lokalne i područne samouprave.