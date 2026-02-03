Biznis i politika

Država dosad uprihodila 224 milijuna, sada cilja 1,2 milijarde

3. veljače 2026.
Državna imovina

Antonija Knežević

Na zakup prostora za državne institucije u 3 godine potrošeno je više od 100 milijuna eura, istodobno je država u zakup dala 800 prostora

Država u idućih deset godina planira uprihoditi 1,2 milijarde eura od upravljanja državnom imovinom, iako je u razdoblju od 2016. do 2024. ukupni prihod državnog proračuna od upravljanja i raspolaganja nekretninama iznosio 224 milijuna eura.

Upravo taj raskorak između dosadašnjih stvarnih proračunskih prihoda i projekcija iz nove Strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine otvara pitanje realnosti tako ambicioznih fiskalnih očekivanja.

Prema projekcijama iz Strategije, prihodi od strateških nekretnina trebali bi iznositi tek oko 30 milijuna eura kumulativno do 2035. godine, dok se gotovo cjelokupni planirani prihod očekuje od nestrateške imovine. Dokument pritom ne razjašnjava koliki će dio planiranih 1,2 milijarde eura doista završiti u državnom proračunu, a koliki će biti kroz darovanja jedinicama lokalne i područne samouprave.

