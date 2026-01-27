Tko su ljudi koji iznajmljuju kuće veleposlanstvima u Zagrebu

Iza zagrebačkih veleposlanstava stoje privatni vlasnici upleteni u poznate afere, tvrtke u likvidaciji, doktori i poduzetnici

Postoji vrsta najmoprimca koja bi se, bez puno rasprave, mogla proglasiti idealnom. Plaća na vrijeme, ostaje godinama, ne zove zbog sitnica i ne pregovara preko oglasnika. Zove se veleposlanstvo. S njim dolaze stroga pravila koja ne vrijede u klasičnom najmu, ali i razina sigurnosti kakvu malo tko može ponuditi. Tko su vlasnici koji se mogu pohvaliti da su upravo takvi najmoprimci uselili u njihove nekretnine?