Vlada usvojila izmjene Zakona o lovstvu, jasnija pravila za štete od divljači

Zakup lova produljen na 20 godina, jasnija pravila za štete od divljači, ured GFCM-a u Splitu te nastup Hrvatske na Zelenom tjednu u Berlinu

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i FAO-a o uspostavi subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja u Splitu te Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske na Međunarodnom zelenom tjednu Berlin 2027.

Izmjene Zakona o lovstvu

Izmjene Zakona o lovstvu donose jasnija pravila za štete od divljači, veću sigurnost u lovstvu i stabilnije uvjete za dugoročno gospodarenje lovištima.

- Od 2018. godine za naknadu šteta od naleta vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza iz državnog je proračuna isplaćeno više od 55 milijuna eura. Zato jasnije uređujemo odgovornost svih sudionika i smanjujemo pravnu nesigurnost - istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar David Vlajčić.

Novi model temelji se na načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je vozilom upravljao protivno prometnim propisima, a lovoovlaštenik ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. Kada nema dokazane krivnje ni jedne strane, svaka strana snosit će vlastitu štetu.

Prijedlogom se produljuje zakup prava lova s 10 na 20 godina, uvodi osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao uvjet za lovački ispit te se jača položaj lokalnih lovačkih udruga kroz pravo prednosti domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara. Udio županija i Grada Zagreba u lovozakupninama povećava se na 60 posto, odnosno s dosadašnjih 860 tisuća eura na približno 2,58 milijuna eura godišnje.

- Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost - poručio je Vlajčić.

U Splitu regionalni ured za ribarstvo Sredozemlja

Vlada je usvojila i konačni prijedlog Zakona kojim se potvrđuje Ugovor između Republike Hrvatske i FAO-a o uspostavi subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja za jadransku subregiju u Splitu.

Ugovor je sklopljen u prosincu 2025. godine, a njegova primjena započela je 14. siječnja 2026. godine.

- Uspostava ureda GFCM-a u Splitu potvrda je međunarodnog ugleda Hrvatske u području ribarstva i upravljanja morskim resursima. Time dodatno jačamo svoju ulogu u održivom ribarstvu, zaštiti ribljeg fonda i razvoju obalnih zajednica - naglasio je ministar Vlajčić.

Hrvatska na Međunarodnom zelenom tjednu Berlin 2027.

Vlada je usvojila i Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske na Međunarodnom zelenom tjednu Berlin 2027., jednom od najvažnijih svjetskih sajmova poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja.

Sudjelovanjem na sajmu hrvatskim proizvođačima omogućit će se predstavljanje međunarodnoj poslovnoj i stručnoj javnosti, jačanje izvoznog potencijala te uspostavljanje novih poslovnih suradnji.

- Međunarodni zeleni tjedan u Berlinu prilika je za promociju hrvatske hrane, naših proizvođača i domaće poljoprivrede. Cilj nam je hrvatskim tvrtkama otvoriti nova tržišta i stvoriti dodatne prilike za izvoz i razvoj poslovanja - zaključio je ministar Vlajčić