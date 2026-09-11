Vuk Vuković: Od fonda od 70 milijuna dolara do uhićenja - što slijedi?

SEC je Vukovićev fond istraživao još 2025., a sada slijede velika porota, moguća formalna optužnica i nastavak federalnog postupka.

Dok se hrvatski ekonomist Vuk Vuković suočava s američkim kaznenim postupkom zbog sumnje da je ulagateljima prikazivao bolje rezultate hedge fonda ORCA BASON od stvarno ostvarenih, podaci iz američkih registara pokazuju koliko je njegov investicijski posao u međuvremenu narastao.

ORCA BASON je u prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) iz rujna 2025. naveo da je prodao udjele u vrijednosti od 46 milijuna dolara ukupno 76 ulagatelja, uz minimalno ulaganje od 100 tisuća dolara. Samo godinu prije prijavljena vrijednost prodanih udjela iznosila je 14,6 milijuna dolara, a fond je imao 48 ulagatelja. Prijavljeni iznos prodanih udjela tako se u samo godinu dana više nego utrostručio.

Riječ je o podacima iz obrasca Form D, kojim se SEC obavještava o privatnoj ponudi vrijednosnih papira, pa tih 46 milijuna dolara ne treba poistovjećivati s tadašnjom neto vrijednošću imovine fonda.

No nekoliko mjeseci poslije Vuković je javno govorio o još većem iznosu. U travnju ove godine u podcastu američkog RCM Alternativesa rekao je da je fond počeo trgovati u veljači 2023. s oko 700 tisuća dolara imovine pod upravljanjem te da je u dvije i pol godine narastao na 70 milijuna dolara. Tvrdio je i da su samo preko investicijskih konferencija iConnections u New Yorku, Singapuru i Miamiju prikupili oko 20 milijuna dolara.

SEC je već istraživao fond

Posebno je zanimljiv vremenski slijed. Vuković je prijavu SEC-u s podatkom o 46 milijuna dolara prodanih udjela potpisao 8. rujna 2025., a prema sada objavljenom dokumentu FBI-ja SEC je približno u isto vrijeme već počeo istraživati Oraclum. Samo dva dana poslije, 10. rujna, regulator je od društva službenim nalogom zatražio dokumentaciju, među ostalim i podatke o mjesečnim rezultatima fonda.