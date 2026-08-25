Zabluda noćnog trgovanja: Kome doista koristi Nasdaqov model 23/5

Iza priče o globalizaciji krije se tokenizacija dionica, a cijenu slabije likvidnosti i veće volatilnosti noću platit će mali ulagači

Nakon desetljeća fiksnog rasporeda od 9:30 do 16:00 po istočnoameričkom vremenu, Wall Street se sprema za najveću promjenu u načinu trgovanja dionicama u posljednjih nekoliko generacija. Nasdaq je potvrdio da od 6. prosinca 2026. planira pokrenuti gotovo neprekidno trgovanje, 23 sata dnevno, pet dana u tjednu, čime se tradicionalno tržište dionica približava modelu kakav već godinama poznajemo iz svijeta kriptovaluta.

Što se točno mijenja?

Prema odobrenom prijedlogu, Nasdaq će spojiti dosadašnje tri sesije (pred-tržišnu, redovnu i post-tržišnu) u dvije: produženu ‘dnevnu sesiju’ i posve novu ‘noćnu sesiju’ koja će trajati od 21:00 do 4:00 ujutro po istočnoameričkom vremenu. Praktično, trgovanje će teći neprekidno od nedjelje 21:00 do petka 20:00, s jedinom stankom od jednog sata svaki dan, između 20:00 i 21:00, koje će biti rezervirane za tehničku obradu i prijelaz na sljedeći trgovinski dan. Regularna sesija (9:30–16:00) ostaje nepromijenjena i dalje će određivati referentne, ‘službene’ cijene za ostatak tržišta.

Ipak, noćna sesija neće biti identična dnevnoj. Pojedini tipovi naloga, primjerice tržišni nalozi bez limita te nalozi vezani uz otvaranje i zatvaranje burze, neće biti dostupni tijekom noći. Svaki nalog koji ostane otvoren do četiri ujutro automatski se poništava. Nasdaq također uvodi dodatne mehanizme zaštite, poput statičnih cjenovnih pojaseva koji bi automatski odbijali naloge izvan unaprijed određenih granica, element koji još čeka konačno odobrenje regulatora. Trgovci koji žele sudjelovati u noćnoj sesiji morat će koristiti nove pristupne portove za unos naloga.

Zašto baš sada?

Iza odluke stoji jasan poslovni motiv, a to je rastuća globalna potražnja za američkim dionicama. Predsjednik Nasdaqa Tal Cohen još je u ožujku najavio razgovore s regulatorima, obrazlažući potez rastom udjela malih ulagača, financijskom pismenošću i sve većim brojem digitalnih platformi za trgovanje. Chuck Mack, viši potpredsjednik za sjevernoamerička tržišta, dodaje da je riječ o nastavku globalizacije. Američka tržišta postala su, po njegovim riječima, znatno globalnija, a inozemni ulagači danas drže bilijune dolara u američkim dionicama i žele trgovati u skladu sa svojim vremenskim zonama, a ne isključivo prema newyorškom satu.

Postoji i konkurentski pritisak. Njujorška burza (NYSE) već je dobila preliminarno odobrenje regulatora za model koji bi njezino trgovanje produžio na 22 sata dnevno, dok Cboe Global Markets i platforma 24X National Exchange rade na sličnim rješenjima.

Regulator SEC je krajem travnja 2026. formalno odobrio Nasdaqov temeljni prijedlog za trgovanje ‘23/5’, nakon što je ranije odobrio slične inicijative konkurenata. Dodatan argument dolazi i iz pozadine tržišne infrastrukture. Američka klirinška kuća DTCC aktivno prelazi na model kliringa 24 sata dnevno pet dana u tjednu, s ciljem da do sredine 2026. njezina podružnica NSCC posluje od nedjelje 20:00 do petka 20:00, što dodatno olakšava produženje trgovinskog dana burzama poput Nasdaqa.

Konačan datum lansiranja 6. prosinac 2026. i dalje ovisi o dva čimbenika koji nisu posve u Nasdaqovim rukama. Dodatnom regulatornom odobrenju spomenutih sigurnosnih mehanizama te spremnosti zajedničke tržišne infrastrukture, takozvanog Securities Information Processora (SIP-a), sustava koji konsolidira podatke o trgovanju sa svih burzi. Bez SIP-a spremnog za rad tijekom noćnog prozora, sinkronizirano izvještavanje o cijenama i prometu preko svih burzi ne bi funkcioniralo pouzdano.

Prilika ili rizik, reakcije su podijeljene

Ne slažu se svi da je ovo dobra ideja. Prema izvještajima Reutersa i CNBC-a, dio Wall Streeta oštro je kritičan. Analitičari Wells Farga potez su opisali krajnje negativno, upozoravajući da bi dodatno mogao ‘gejmficirati’ trgovanje dionicama i potaknuti impulzivno ponašanje malih ulagača izvan uobičajenih tržišnih sati, kada je nadzor tanji, a likvidnost slabija. Odvjetnička kuća Alston & Bird u svibanjskom je upozorenju klijentima savjetovala da se pripreme na tanju likvidnost i veću volatilnost tijekom noćnog trgovanja, budući da manji broj sudionika na tržištu u pravilu znači veće oscilacije cijena na svaki pojedinačni nalog.

S druge strane, podaci pokazuju da je stvarna potražnja za trgovanjem izvan uobičajenih sati zasad skromna, tek oko dva posto ukupnog Nasdaqovog prometa danas se odvija izvan standardnog radnog vremena, iako terminski ugovori na burzi CME već godinama trguju gotovo 23 sata dnevno bez većih problema. To otvara pitanje hoće li produženo trgovanje doista privući značajan volumen ili će noćna sesija ostati niša za institucionalne igrače i najaktivnije male ulagače.

Sljedeći korak: tokenizirane dionice

Produženje radnog vremena Nasdaqa ne promatra se kao krajnji cilj, već kao prvi korak prema dubljoj transformaciji tržišne infrastrukture. SEC je u ožujku 2026. odobrio i poseban prijedlog koji obuhvaća dionice iz indeksa Russell 1000 te ETF-ove vezane uz S&P 500 i Nasdaq-100, prema kojem bi odabrane dionice i fondovi u budućnosti mogli nagoditi u obliku blockchain tokena. Takvi tokeni imali bi isti ticker, cijenu i vlasnička prava kao i tradicionalne dionice, no uveli bi posve nov način trgovanja i namire unutar postojećeg tržišnog okvira. Riječ je o jasnom signalu da se granica između tradicionalnih burzi i kripto tržišta sve više briše.

Što ovo znači za ulagače?

Za male i institucionalne ulagače praktična posljedica bit će mogućnost reagiranja na vijesti, korporativne objave, geopolitička zbivanja, makroekonomske podatke, gotovo u realnom vremenu, umjesto čekanja otvaranja burze sljedećeg jutra. No stručnjaci upozoravaju da ta prednost dolazi s cijenom. Tanja knjiga naloga noću vjerojatno znači veće razlike između kupovne i prodajne cijene (spread) te veću osjetljivost cijena na pojedinačne, veće naloge. Tvrtke uvrštene na burzu morat će ponovno promisliti kada objavljuju financijske rezultate i važne vijesti, budući da će tržište sada moći reagirati i usred noći.

Do konačne potvrde datuma i svih tehničkih detalja preostaje pratiti hoće li regulator dati zeleno svjetlo preostalim sigurnosnim mehanizmima i hoće li tržišna infrastruktura biti spremna do prosinca. Smjer je jasan, američko dionice tržište polako ali sigurno, ide prema modelu kakav kripto ulagači već odavno smatraju normalnim.